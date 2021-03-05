Сергунина: Столичному детскому технопарку "Альтаир" присвоен статус федеральной инновационной площадки

Детский технопарк "Альтаир" включен в перечень федеральных инновационных площадок, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Образовательное учреждение, созданное в сентябре 2019 года Российским технологическим университетом (РТУ) МИРЭА при поддержке правительства Москвы, стало первым детским технопарком столицы, получившим такой подобный статус.

"Всего в Москве уже 18 детских технопарков, они есть в каждом округе города. Специализация "Альтаира" - новые технологии. Это популярное направление ранней профессиональной подготовки у московских школьников. С момента открытия детского технопарка при МИРЭА обучение в нем прошли больше десяти тысяч ребят. Причем каждый год его слушатели показывают высокие результаты на молодежных технологических конкурсах", - сказала Сергунина.

Статус федеральной инновационной площадки получают организации, реализующие инновационные проекты или программы, значимые для развития системы образования России.

С 2019 года более 500 выпускников "Альтаира" стали финалистами всероссийских и городских конференций и конкурсов, представив собственные разработки. За реализацию проекта дистанционного обучения и организацию работы цифровых волонтеров детский технопарк отметили специальной номинацией национальной премии "Цифровые вершины-2020".

"Получение статуса федеральной инновационной площадки - очень важный этап в развитии и детского технопарка "Альтаир" и нашего университета в целом. Я уверен, что, став такой площадкой, мы получим дополнительные возможности для развития и модернизации, а также достигнем всех намеченных нами целей", - отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Детский технопарк "Альтаир" включает в себя три кластера лабораторий. Первый связан с информационными технологиями и смежными направлениями. В нем располагаются голографическая платформа, специальные кресла и тренажеры для погружения в виртуальную и дополненную реальность, благодаря которым школьники осваивают современные технологии, картографию и геоинформатику.

Кластер радиоэлектроники оснащен рабочими станциями, станками, ремонтными центрами, генераторами и анализаторами, беспилотными системами, лабораторными стендами, трехмерными принтерами и многим другим. С их помощью слушатели изучают современные электронные приборы и занимаются их проектированием и моделированием.

Третий кластер посвящен биомедицинским и химическим технологиям. В распоряжении ребят имеются автоматизированные исследовательские рабочие места, лабораторные шкафы, спектрометры и хроматографы, камеры, холодильники для микроорганизмов и сред, профессиональные микроскопы и многое другое.

Кроме того, в "Альтаире" школьники могут бесплатно пройти обучение по экономическим дисциплинам.