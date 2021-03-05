Собянин: Младенческая смертность в столице снизилась почти на 60% за несколько лет

Младенческая смертность в столице снизилась почти на 60% за несколько лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения перинатального центра ГКБ имени Юдина. В этой клинике недавно завершился ремонт первого, третьего и седьмого этажей здания роддома.

Рассказывая о трансформации, которую претерпела в последние годы в столице система родовспоможения, мэр сообщил: "Мы объединили женские консультации, роддома, крупные клиники. Это стало как единый организм. И маму лучшие врачи сопровождают от начала беременности и заканчивая родами, оказывая всю необходимую помощь и консультации".

Реконструированы в Москве и практически все роддома. Теперь они все высокого уровня и обеспечены самым современным оборудованием. "Благодаря этому, и благодаря, конечно, высокой квалификации наших врачей у нас младенческая смертность снизилась почти на 60%", - подчеркнул Сергей Собянин.

Перинатальный центр не прекращал работу и во время пандемии коронавируса, он принял около 10 тысяч родов. Глава города поздравил коллектив центра с наступающим Международным женским днем:

"Пользуюсь случаем, я поздравляю с наступающим 8 Марта, женским днем. В вашем лице поздравляю все женские коллективы нашего здравоохранения и всех мам Москвы. Надеюсь, что в этот день они будут окружены любовью и заботой".

Напомню, перинатальный центр ГКБ им. Юдина, расположенный в Коломенском проезде, д.4, входит в число крупнейших роддомов городской системы здравоохранения. В прошлом году в связи с перепрофилированием ГКБ № 15 им. Филатова для лечения больных с COVID-19, на врачей Перинатального центра ГКБ им. Юдина легка большая дополнительная нагрузка по родовспоможению у пациенток, страдающих хроническими заболеваниями (кардиологическими, урологическими, нефрологическими и др.)

В состав Перинатального центра входят 7-этажный роддом на 140 коек и 3-этажный детский боксированный корпус на 80 коек + 30 коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей с отделением катамнеза (динамического наблюдения за детьми до 3 лет). Эти здания построены в 1977 и 1980 годы. В 2019 году в них частично отремонтировали родовые боксы, послеродовые палаты, кабинеты врачей и операционного блока.

В марте 2021 года завершен текущий ремонт 1-го, 3-го и 7-го этажей здания роддома. В ходе работ выполнены отделка стен, полов и потолков, монтаж дверных блоков, устройство инженерных систем. Ремонтные работы проводились в период закрытия роддома на плановую мойку, поэтому роженицы не испытали никаких неудобств. В настоящее время идет подготовка к ремонту 5-6 этажей, которые также будут проведены без приостановления медицинской деятельности.

Для оснащения центра закуплено 338 единиц медицинского оборудования, в т.ч. ультразвуковые медицинские системы, инкубаторы интенсивной терапии и прикроватные мониторы пациента (для новорожденных), фототерапевтические облучатели (для лечения световыми волнами), аппараты ИВЛ, аппараты интенсивной фототерапии (для лечения новорожденных с неонатальной желтухой), видеоларингоскопы (для осмотра носовой полости, гортани, горла и проведения операций), системы пневматической компрессии (для профилактики тромбоэмболических осложнений), медицинские обеззараживатели воздуха, инфузионные шприцевые насосы (для дозированного введения препаратов), системы регистрации отоакустической эмиссии (для исследования слуха), многофункциональные реанимационные кровати, современные эргономичные кровати для родовспоможения, кровати для новорожденных и другое оборудование. В результате для женщин и новорожденных создана комфортная среда на всех этапах получения медицинской помощи - от поступления до выписки.

Женщины вместе с новорожденным детьми находятся в одно- и двухместных палатах с туалетами, душевыми и современными многофункциональными кроватями, облегчающими перемещение рожениц после операций кесарева сечения. Малыши спят рядом с мамами в специальных мобильных кроватках, в которых им тепло, безопасно и уютно.

Для партнерских родов оборудованы специальные индивидуальные боксы. Имеются и специальные комнаты для пребывания близких родственников рожениц.

Все необходимые медицинские процедуры (вакцинация, забор крови для неонатального скрининга, аудиоскриниг, врачебные осмотры) проводятся непосредственно в палате матери. За исключением экстренных случаев транспортировка мам и новорожденных в другие отделения Перинатального центра полностью исключена.

Безбарьерная среда помогает перемещаться по родильному дому пациенткам и их родственникам с ограниченными возможностями.