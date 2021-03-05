В Москве показали "Детский альбом" - лауреатов премии Союзного государства

В Общественной палате РФ прошла премьера анимационного фильма "Детский альбом", созданного лауреатами премии Союзного государства в области литературы и искусства студией "М.И.Р." и "Беларусьфильмом".

Мультфильм "Детский альбом" - это 20 анимационных эпизодов, основанных на музыкальных пьесах, написанных для детей великими композиторами мира, которые исполняют одаренные музыканты.

Юные музыканты в этот вечер исполнили произведения Баха, Куперена, Сен-Санса, Шумана, Чайковского, Моцарта, Мусоргского, Римского-Корсакова, Бизе, Прокофьева, Шостаковича, Кабалевского, белорусского композитора Глебова, Свиридова и других композиторов эпох барокко, романтизма и ХХ века. Легко и свободно перед зрителями выступили пианисты Иван Вахрушев (прямо во время выступления Вани образовался его фан-клуб), Ксения Казанцева, Алена Луценко, Мария Карпова. Оригинальная интерпретация "Калинки" в стиле фолк-рок, сыгранная Дианой Феоктистовой (балалайка) и Павлом Мелиховым (фортепиано), заставила зрителей встать со своих мест с криками "браво!".

Студия "М.И.Р." создает необычные для нашего времени анимационные и документальные фильмы - они не только интересные и развивающие, но, главное, учат доброте. Классическая музыка, история искусства, жизнь живой природы, особенности и способности животных, история и обучение анимации - вот далеко не полный перечень тем студийных фильмов.

В проектах студии участвуют лучшие режиссеры, художники, актеры, композиторы России, Беларуси и мира. Среди них режиссеры Эдуард Назаров, Юрий Норштейн, Константин Бронзит, Билл Плимптон, Барри Первез, Оксана Черкасова, белоруска Елена Петкевич, Алексей Алексеев. Актеры Евгений Миронов, Игорь Косталевский, Тимоти Далтон, Ирина Пегова, Леонид Каневский, Юлия Рутберг.