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05.03.2021 15:07
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье пытались сбыть около 67 килограммов наркотиков

Текст: Михаил Фалалеев
Рекордное количество синтетических наркотиков пытались продать в Подмосковье. Этому помешали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по городскому округу Дубна при поддержке отряда специального назначения "Гром". Они задержали уроженку одной из республик ближнего зарубежья и ее ранее судимого сожителя.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейскими была получена оперативная информация о том, что злоумышленница реализует наркотики. Женщина-наркодилер была задержана с поличным во время очередной попытки сбыта. При личном досмотре оперативники изъяли у нее четыре свертка с порошкообразным веществом. По результатам исследования установлено, что это - наркотическое средство метадон.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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В смартфоне фигурантки сотрудники полиции обнаружили координаты и фотографии тайников с наркотиками. По этим адресам было изъято несколько свертков с порошкообразным и растительным веществами. Согласно проведенному химическому исследованию, изъятый порошок является мефедроном массой свыше 800 граммов. В квартире подозреваемой и в арендуемом гараже обнаружено более 65 килограммов аналогичных веществ, фасовочные материалы и электронные весы.

Сотрудники полиции задержали и сожителя фигурантки. При обыске арендованного им дома в деревне Первомайка Раменского района изъято лабораторное оборудование и необходимые для производства синтетических наркотиков реагенты, а также около килограмма порошкообразного вещества.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статьям 30, 228 и 228.1 УК РФ, а ее предполагаемого соучастника - части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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