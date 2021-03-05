В подмосковной Балашихе обнаружена нарколаборатория

Синтезированием и распространением наркотиков занимался 33-летний житель Балашихи. Отраву он производил в собственной квартире. Его задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Балашихинское".

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в ходе обыска квартиры злоумышленника полицейскими обнаружены мобильный телефон, ноутбук, банковские карты, стеклянные колбы, электронные весы, емкость с желтой жидкостью, полимерная банка и пакет с порошкообразным и комкообразным веществами. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством - амфетамином и его прекурсором, массой около 100 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Фигурант взят под стражу.