Новости

Пианист Денис Мацуев выступит в Ташкенте 10:49
Новую броню для боевых машин создают в России 10:45
СК завершил расследование дела экс-замглавы администрации Майкопа 10:44
Рособрнадзор не исключил отмену обязательного ЕГЭ 10:36
В Киргизии ликвидировали финансовую полицию из-за бесполезности 10:27
Умер отец самого результативного игрока в истории НХЛ Уэйна Гретцки 10:00
На Южном Урале продлили самоизоляцию для пожилых 09:57
В Пскове в некрополе на месте бывшей ТЭЦ нашли древнее кресало 09:55
Ян и Стерлинг провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC 09:47
Мэрия Кызыла запретила торговлю алкоголем 8 марта 09:47
В подмосковной Балашихе обнаружена нарколаборатория 09:38
Сенатор назвал бессмысленным строительство новых городов в Арктике 09:35
Контрольная по выбору в 9-х классах пройдет по модели ОГЭ 09:23
Кардиолог дал советы, как пережить "барическую пилу" 09:14
Главархив открыл доступ к документам об утраченных храмах и монастырях 09:12
Получить госаккредитацию вузу помогут студенты 09:10
Назван способ накопить на безбедную старость 08:58
ВОЗ отказалась от публикации доклада по итогам поездки в Китай 08:55
В Кургане открыли центр офтальмологии и микрохирургии глаза 08:45
Мэр Кемерова рассказал о том, как сломал в гараже пять ребер 08:43
Сергунина: Столичному детскому технопарку "Альтаир" присвоен статус федеральной инновационной площадки 08:39
На будущей трассе М-12 начали проектирование обхода Балашихи и Ногинска 08:31
Российские ученые открыли новую элементарную частицу 08:30
ВПР в школах полностью "переедут" на компьютеры 08:22
Госаккредитация вузов может стать бессрочной 08:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
05.03.2021 09:38
Рубрика: Происшествия

В подмосковной Балашихе обнаружена нарколаборатория

Текст: Михаил Фалалеев
Синтезированием и распространением наркотиков занимался 33-летний житель Балашихи. Отраву он производил в собственной квартире. Его задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Балашихинское".
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
МВД: Раскрыта крупная сеть распространения наркотиков через интернет

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в ходе обыска квартиры злоумышленника полицейскими обнаружены мобильный телефон, ноутбук, банковские карты, стеклянные колбы, электронные весы, емкость с желтой жидкостью, полимерная банка и пакет с порошкообразным и комкообразным веществами. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством - амфетамином и его прекурсором, массой около 100 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Фигурант взят под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Балашиха Борьба с наркотиками РГ-Видео

Главное сегодня

Антонов назвал неприемлемыми претензии США по правам человека в РФ
Пушков оценил опасность для Германии при отказе от "Северного потока-2"
Китай будет повышать пенсионный возраст
У американской вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект
В Раде призвали украинцев готовиться к голоду из-за COVID-19
Колокольцев: В базе МВД есть геном уже более 1 млн человек
Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с госуслуг