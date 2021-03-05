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05.03.2021 13:27

В Воронежской области увеличили расходы на ремонт дорог

Дорожный фонд региона вырос до 17 миллиардов рублей. Такие параметры утвердила Воронежская областная дума в рамках первой корректировки бюджета на 2021 год.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

- Депутаты согласовали увеличение ассигнований дорожного фонда на сумму 1,4 миллиарда рублей. Финансирование выросло за счет общих доходов областного бюджета (на 692 миллионов), а также уточненного транспортного налога (в размере 247 миллионов), - сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Как пояснил председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин, после принятия бюджета региона на 2021 год депутаты в течение полутора месяцев искали варианты увеличения вложений в модернизацию дорожной сети и транспортной отрасли. Предложения были поддержаны на заседании думы 4 марта.
Воронежская область увеличит расходы на поддержку граждан и бизнеса

- На данный момент объем дорожного фонда не меньше прошлогоднего. При этом по ряду направлений финансирование выросло значительно. Так, добавлено почти 700 миллионов рублей на муниципальные сельские дороги (общая сумма затрат на их модернизацию составит 3,6 миллиарда). Практически на 700 миллионов увеличены расходы на обновление региональных дорог - всего же на них будет направлено 9,6 миллиарда, - рассказал Владимир Верзилин.

Субсидии на развитие дорожной сети Воронежа превысят 3,5 миллиарда рублей. В этом году из этих средств частично профинансируют начало строительства Остужевской развязки.

- Мы четко определили, что 220 миллионов рублей будет выделено на первую очередь работ. Уверен, федеральный бюджет подкрепит своими средствами строительство сооружения, которое значительно уменьшит автомобильные пробки в левобережной части Воронежа. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы воронежцам было легче ездить по дорогам, - подчеркнул председатель комитета.

Фото: Воронежская областная Дума

Председатель облдумы Владимир Нетесов добавил, что в рамках первой весенней корректировки бюджета ассигнования на развитие транспортной системы региона увеличены более чем на 520 миллионов рублей. Из них почти 457,5 миллиона пойдет на закупку новых пассажирских автобусов для Воронежа и других муниципальных образований. Еще 61 миллион потратят на разработку документа транспортного планирования Воронежской городской агломерации.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Воронежская область Воронеж Воронежская областная дума

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