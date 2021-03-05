Женщинам в Москве 8 марта подарят более 300 тысяч цветов

В столице 8 марта волонтеры вместе с известными актерами и артистами проведут акцию "Вам, любимые". Мероприятия запланированы на 40 площадках города.

"Женская" акция пройдет на 5 железнодорожных вокзалах, 9 станциях метро, 15 бульварах, скверах и площадях, а также в 11 парках. Настроение там будут создавать музыканты из проекта "Уличный артист". С праздником женщин поздравят волонтеры и именитые актеры. Всего планируется подарить более 300 тысяч цветов, уточнили "РГ" в пресс-службе "Мосволонтера".

На смотровой площадке парка Горького 8 марта установят почтовый ящик в виде сердца. Любой желающий, зарегистрировавшись в соцсетях в группе "Молодежь Москвы", сможет получить открытку и написать несколько теплых слов маме, сестре или подруге. Послание, по словам организаторов, дойдет до адресата.

В прошлом году в акции участвовали Вячеслав Манучаров, Михаил Трухин, Станислав Дужников и Дмитрий Дюжев. Тогда в Москве волонтеры и актеры вручили женщинам более 30 тысяч тюльпанов.