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05.03.2021 12:59
Рубрика: Общество

Женщинам в Москве 8 марта подарят более 300 тысяч цветов

Текст: Сергей Жуков
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В столице 8 марта волонтеры вместе с известными актерами и артистами проведут акцию "Вам, любимые". Мероприятия запланированы на 40 площадках города.

Фото: iStock
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"Женская" акция пройдет на 5 железнодорожных вокзалах, 9 станциях метро, 15 бульварах, скверах и площадях, а также в 11 парках. Настроение там будут создавать музыканты из проекта "Уличный артист". С праздником женщин поздравят волонтеры и именитые актеры. Всего планируется подарить более 300 тысяч цветов, уточнили "РГ" в пресс-службе "Мосволонтера".

На смотровой площадке парка Горького 8 марта установят почтовый ящик в виде сердца. Любой желающий, зарегистрировавшись в соцсетях в группе "Молодежь Москвы", сможет получить открытку и написать несколько теплых слов маме, сестре или подруге. Послание, по словам организаторов, дойдет до адресата.

В прошлом году в акции участвовали Вячеслав Манучаров, Михаил Трухин, Станислав Дужников и Дмитрий Дюжев. Тогда в Москве волонтеры и актеры вручили женщинам более 30 тысяч тюльпанов.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Празднование 8 Марта

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