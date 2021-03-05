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05.03.2021 10:25

АО "Восточный порт" в 2020 году перечислило в бюджеты 3,2 млрд рублей

Текст: Вадим Иванский
Один из крупнейших налогоплательщиков Приморского края - компания АО "Восточный Порт" по итогам 2020 года перечислила в бюджеты всех уровней около 3,2 миллиардов рублей. Большая часть этих средств - 2,3 миллиарда ушли в региональный и местные бюджеты, 182,5 миллиона - в федеральную казну, около 600 миллионов составили отчисления во внебюджетные фонды, сообщает пресс-служба предприятия.
Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт" Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт"
Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт"

Налоговая политика является одним из базовых приоритетов социальной стратегии АО "Восточный Порт", направленной на рост профессиональных кадров, благополучие их семей и развитие социального климата в регионе деятельности компании. АО "Восточный Порт" многие годы остается налоговым агентом Приморского края, зарегистрированным в Находкинской налоговой службе, и направляет основные виды налоговых платежей в казну муниципалитета и края.

По итогам 2019 года общие бюджетные отчисления стивидора составили около 2,7 миллиардов, из них 1,84 миллиарда были направлены в бюджеты края и муниципалитета.

Помимо крупных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, предприятие реализует собственные социальные проекты. Так, в 2020 году порт оказывал системную поддержку мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы, профилактикой распространения коронавирусной инфекции, помощью социально-незащищенным слоям населения, а также работал по 12-и собственным программам социального развития, для реализации которых был учрежден Фонд "Восточный Порт".

Помимо того, в планах компании строительство крытого ледового дворца в поселке Врангель. Соответствующее соглашение руководство порта подписало с главой Находки в прошлом году.

В рамках своей социальной стратегии АО "Восточный Порт" оказывает материальную поддержку работникам предприятия и членам их семей. Это ежемесячные компенсационные выплаты, предусмотренные коллективным договором, санаторно-курортное лечение, путевки в детские оздоровительные лагеря, организация культурно-массовых и спортивных мероприятий. Общий объем направленных на реализацию социальной политики предприятия средств составил 200 миллионов рублей. - Основная ценность подхода "Восточного Порта" к социальной политике заключается в ее системной и планомерной реализации. Прежде всего, это инвестиции в развитие, создание условий для привлечение лучших, высококвалифицированных специалистов, -труд которых достойно оплачивается предприятием, социальные гарантии, комфортные и безопасные условия на производстве, - отмечает управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак.

Справка "РГ"

АО "Восточный Порт" - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидор отправляет на экспорт продукцию различных российских производителей. В прошлом году его грузооборот составил 26,85 миллиона тонн. Предприятие, оснащенное лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, стало первым угольным терминалом Дальнего Востока, сертифицированным в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению".

Для развития социальных инициатив в микрорайоне Врангель в АО "Восточный Порт" учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив, который работает по 12 программам: "Ветераны", "Волонтеры", "Дети", "Духовное развитие", "Здоровье", "Историческое наследие", "Команда Восточного", "Комфортная среда", "Культура", "Образование", "Социальная поддержка", "Спорт".

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный Порт"

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