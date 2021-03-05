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05.03.2021 11:10
Рубрика: В мире

Депутаты ВСНП определили основные этапы развития провинции Хэйлунцзян

В Пекине проходит четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей. В ее работе примут участие 87 депутатов из провинции Хэйлунцзян.

Как рассказал депутат ВСНП Чжан Цинвэй, в регионе определили основные цели достижения "10 новых прорывов" в период 14-й пятилетки, чтобы ускорить содействие полному возрождению и внести вклад провинции в новый путь всестороннего строительства современного социалистического государства.

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"Планируется довести удельный вес промышленности ВВП провинции до 30 процентов к 2025 году. Необходимо эффективно увеличить инвестиции всего общества в исследования и разработки, чтобы количество высокотехнологичных предприятий достигло пяти тысяч в течение пяти лет", - подчеркнул Чжан Цинвэй.

По словам народного избранника, нужно сделать прорыв в модернизации сельского хозяйства. В прошлом году общий объем производства зерна в Хэйлунцзяне 75 миллионов тонн, что составило 11,3 процентов от национального индекса Китая.

"Мы будем углублять реализацию стратегии возрождения сельских районов, содействовать углубленной интеграции первичного, вторичного и третичного секторов экономики, прилагать все усилия для создания промышленного кластера в области сельского хозяйства и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции", - рассказал депутат.

Как отметил Чжан Цинвэй, руководство провинции будет всячески содействовать всесторонней внешней открытости и сотрудничеству с Россией в качестве основного направления.

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