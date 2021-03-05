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05.03.2021 06:07
Рубрика: Происшествия

На Камчатке судовладелец заплатит 30 млн за перевозку браконьерской икры

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае владелец судна по решению суда заплатит 30,1 миллиона рублей за перевозку нелегальной красной икры.

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Браконьерский груз нашли пограничники в порту Петропавловска-Камчатского, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пограничное управление ФСБ РФ по восточному арктическому району.

"На судне была обнаружена лососевая икра общей массой 4, 7 тонны, для изготовления которой потребовалось 19, 5 тысяч особей самок кеты. Документов, подтверждающих приемку продукции, у судовладельца не было", - отмечается в сообщении.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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