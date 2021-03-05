В Чите из-за вируса АЧС забьют всех свиней

В Чите на одном из личных хозяйств обнаружили вирус африканской чумы свиней. Из-за высокой скорости распространения неизлечимой для скота болезни, в краевом центре и Читинском районе забьют всех свиней.

"Ликвидация очага будет проводиться в соответствии с ветеринарными правилами. Отчуждению будут подвергнуты все свиньи и мясная продукция домашнего забоя в радиусе 20 километров от вспышки заболевания", - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Отмечается, что всем владельцам животных выплатят компенсацию за каждый килограмм живого веса и продукции.