В Забайкалье сняли ограничения для общепита и кинотеатров

В Забайкальском крае с 5 марта кафе, рестораны, кинотеатры и театры смогут работать в обычном режиме.

Ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, отменили по решению главы региона Александра Осипова.

"Убрали требования по заполняемости в торговых объектах. Разрешено пользовался wi-fi в торговых центрах. Также из онлайн в офлайн переводятся деловые мероприятия", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Забайкалья Александра Бардалеева.

Всего в регионе выявлено свыше 39 тысяч случаев COVID-19, 735 человек скончались.