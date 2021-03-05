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05.03.2021 03:15
Рубрика: Власть

В Забайкалье сняли ограничения для общепита и кинотеатров

Текст: Артем Красиков

В Забайкальском крае с 5 марта кафе, рестораны, кинотеатры и театры смогут работать в обычном режиме.

На Чукотке сняли ограничения по спортивным мероприятиям

Ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, отменили по решению главы региона Александра Осипова.

"Убрали требования по заполняемости в торговых объектах. Разрешено пользовался wi-fi в торговых центрах. Также из онлайн в офлайн переводятся деловые мероприятия", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Забайкалья Александра Бардалеева.

Всего в регионе выявлено свыше 39 тысяч случаев COVID-19, 735 человек скончались.

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