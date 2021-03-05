За сутки в России подтверждено 11 024 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1757
- 2 Санкт-Петербург 983
- 3 Московская область 750
- 4 Нижегородская область 384
- 5 Воронежская область 279
- 6 Самарская область 273
- 7 Ростовская область 273
- 8 Иркутская область 203
- 9 Саратовская область 189
- 10 Пермский край 169
- 11 Свердловская область 168
- 12 Челябинская область 165
- 13 Волгоградская область 154
- 14 Ставропольский край 154
- 15 Красноярский край 151
- 16 Вологодская область 145
- 17 Ленинградская область 144
- 18 Краснодарский край 142
- 19 Пензенская область 140
- 20 Тверская область 135
- 21 Республика Башкортостан 133
- 22 Алтайский край 129
- 23 Ярославская область 123
- 24 Курская область 122
- 25 Кировская область 122
- 26 Архангельская область 120
- 27 Владимирская область 114
- 28 Тамбовская область 112
- 29 Тульская область 112
- 30 Ханты-Мансийский автономный округ 107
- 31 Новосибирская область 106
- 32 Липецкая область 104
- 33 Республика Карелия 102
- 34 Ульяновская область 100
- 35 Забайкальский край 99
- 36 Белгородская область 99
- 37 Республика Бурятия 96
- 38 Калужская область 95
- 39 Калининградская область 92
- 40 Астраханская область 92
- 41 Омская область 91
- 42 Псковская область 90
- 43 Брянская область 90
- 44 Тюменская область 82
- 45 Орловская область 81
- 46 Приморский край 81
- 47 Республика Коми 79
- 48 Оренбургская область 76
- 49 Удмуртская Республика 75
- 50 Смоленская область 72
- 51 Мурманская область 70
- 52 Кабардино-Балкарская Республика 68
- 53 Республика Крым 68
- 54 Ивановская область 64
- 55 Новгородская область 62
- 56 Рязанская область 62
- 57 Курганская область 60
- 58 Кемеровская область 53
- 59 Республика Чувашия 51
- 60 Республика Татарстан 51
- 61 Севастополь 50
- 62 Хабаровский край 50
- 63 Республика Дагестан 43
- 64 Костромская область 42
- 65 Республика Мордовия 42
- 66 Республика Саха (Якутия) 39
- 67 Томская область 39
- 68 Республика Калмыкия 35
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 34
- 70 Амурская область 34
- 71 Сахалинская область 33
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 32
- 73 Камчатский край 26
- 74 Республика Марий Эл 25
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 25
- 76 Республика Алтай 23
- 77 Республика Хакасия 23
- 78 Республика Адыгея 13
- 79 Республика Ингушетия 13
- 80 Чеченская Республика 13
- 81 Ненецкий автономный округ 8
- 82 Магаданская область 6
- 83 Республика Тыва 6
- 84 Еврейская автономная область 5
- 85 Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 301 159 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,04%
- 2. Магаданская область 0,07%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея, Республика Ингушетия 0,09%
За последние сутки подтверждено 462 смерти
- Москва 54
- Московская область 32
- Санкт-Петербург 26
- Воронежская область 18
- Ростовская область 18
- Архангельская область 16
- Нижегородская область 15
- Ленинградская область 14
- Краснодарский край 13
- Красноярский край 12
- Тульская область 11
- Свердловская область 11
- Алтайский край 10
- Ульяновская область 8
- Челябинская область 8
- Новосибирская область 8
- Мурманская область 7
- Курганская область 7
- Смоленская область 6
- Тверская область 6
- Калининградская область 6
- Республика Крым 6
- Волгоградская область 6
- Ставропольский край 6
- Пермский край 6
- Оренбургская область 6
- Самарская область 6
- Республика Хакасия 6
- Иркутская область 6
- Владимирская область 5
- Ивановская область 5
- Республика Татарстан 5
- Республика Чувашия 5
- Омская область 5
- Ярославская область 4
- Удмуртская Республика 4
- Саратовская область 4
- Камчатский край 4
- Белгородская область 3
- Калужская область 3
- Курская область 3
- Липецкая область 3
- Орловская область 3
- Республика Карелия 3
- Вологодская область 3
- Псковская область 3
- Севастополь 3
- Республика Марий Эл 3
- Пензенская область 3
- Рязанская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Коми 2
- Астраханская область 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Алтай 2
- Республика Бурятия 2
- Забайкальский край 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Хабаровский край 2
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Тюменская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Кемеровская область 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 88 285 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 464 человека
- Санкт-Петербург 2591
- Москва 2249
- Московская область 520
- Нижегородская область 444
- Иркутская область 362
- Воронежская область 340
- Ростовская область 314
- Самарская область 301
- Астраханская область 297
- Ленинградская область 274
- Ставропольский край 267
- Пермский край 251
- Липецкая область 233
- Белгородская область 230
- Архангельская область 229
- Кировская область 225
- Республика Башкортостан 223
- Краснодарский край 205
- Тверская область 186
- Мурманская область 181
- Свердловская область 180
- Челябинская область 176
- Вологодская область 168
- Ярославская область 153
- Волгоградская область 150
- Владимирская область 147
- Красноярский край 144
- Ханты-Мансийский автономный округ 143
- Саратовская область 138
- Курская область 137
- Пензенская область 137
- Республика Бурятия 132
- Орловская область 124
- Омская область 123
- Калужская область 122
- Алтайский край 122
- Калининградская область 120
- Республика Крым 119
- Псковская область 117
- Республика Карелия 115
- Ульяновская область 115
- Новосибирская область 115
- Тульская область 112
- Забайкальский край 111
- Тамбовская область 105
- Ивановская область 101
- Томская область 98
- Брянская область 95
- Костромская область 95
- Республика Татарстан 95
- Новгородская область 91
- Тюменская область 91
- Хабаровский край 90
- Приморский край 89
- Удмуртская Республика 79
- Рязанская область 78
- Республика Коми 78
- Курганская область 78
- Кабардино-Балкарская Республика 73
- Республика Хакасия 72
- Ямало-Ненецкий автономный округ 61
- Амурская область 60
- Республика Марий Эл 59
- Смоленская область 57
- Республика Саха (Якутия) 55
- Оренбургская область 52
- Кемеровская область 49
- Карачаево-Черкесская Республика 48
- Республика Северная Осетия - Алания 47
- Республика Алтай 47
- Сахалинская область 44
- Республика Чувашия 43
- Республика Мордовия 42
- Республика Дагестан 40
- Камчатский край 40
- Республика Калмыкия 38
- Республика Ингушетия 25
- Республика Адыгея 24
- Севастополь 24
- Чеченская Республика 19
- Республика Тыва 13
- Ненецкий автономный округ 9
- Магаданская область 7
- Еврейская автономная область 7
- Чукотский автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 885 321.