За сутки в России подтверждено 11 024 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1757

2 Санкт-Петербург 983

3 Московская область 750

4 Нижегородская область 384

5 Воронежская область 279

6 Самарская область 273

7 Ростовская область 273

8 Иркутская область 203

9 Саратовская область 189

10 Пермский край 169

11 Свердловская область 168

12 Челябинская область 165

13 Волгоградская область 154

14 Ставропольский край 154

15 Красноярский край 151

16 Вологодская область 145

17 Ленинградская область 144

18 Краснодарский край 142

19 Пензенская область 140

20 Тверская область 135

21 Республика Башкортостан 133

22 Алтайский край 129

23 Ярославская область 123

24 Курская область 122

25 Кировская область 122

26 Архангельская область 120

27 Владимирская область 114

28 Тамбовская область 112

29 Тульская область 112

30 Ханты-Мансийский автономный округ 107

31 Новосибирская область 106

32 Липецкая область 104

33 Республика Карелия 102

34 Ульяновская область 100

35 Забайкальский край 99

36 Белгородская область 99

37 Республика Бурятия 96

38 Калужская область 95

39 Калининградская область 92

40 Астраханская область 92

41 Омская область 91

42 Псковская область 90

43 Брянская область 90

44 Тюменская область 82

45 Орловская область 81

46 Приморский край 81

47 Республика Коми 79

48 Оренбургская область 76

49 Удмуртская Республика 75

50 Смоленская область 72

51 Мурманская область 70

52 Кабардино-Балкарская Республика 68

53 Республика Крым 68

54 Ивановская область 64

55 Новгородская область 62

56 Рязанская область 62

57 Курганская область 60

58 Кемеровская область 53

59 Республика Чувашия 51

60 Республика Татарстан 51

61 Севастополь 50

62 Хабаровский край 50

63 Республика Дагестан 43

64 Костромская область 42

65 Республика Мордовия 42

66 Республика Саха (Якутия) 39

67 Томская область 39

68 Республика Калмыкия 35

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 34

70 Амурская область 34

71 Сахалинская область 33

72 Карачаево-Черкесская Республика 32

73 Камчатский край 26

74 Республика Марий Эл 25

75 Республика Северная Осетия-Алания 25

76 Республика Алтай 23

77 Республика Хакасия 23

78 Республика Адыгея 13

79 Республика Ингушетия 13

80 Чеченская Республика 13

81 Ненецкий автономный округ 8

82 Магаданская область 6

83 Республика Тыва 6

84 Еврейская автономная область 5

85 Чукотский автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 301 159 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,04%

2. Магаданская область 0,07%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея, Республика Ингушетия 0,09% За последние сутки подтверждено 462 смерти Москва 54 Московская область 32 Санкт-Петербург 26 Воронежская область 18 Ростовская область 18 Архангельская область 16 Нижегородская область 15 Ленинградская область 14 Краснодарский край 13 Красноярский край 12 Тульская область 11 Свердловская область 11 Алтайский край 10 Ульяновская область 8 Челябинская область 8 Новосибирская область 8 Мурманская область 7 Курганская область 7 Смоленская область 6 Тверская область 6 Калининградская область 6 Республика Крым 6 Волгоградская область 6 Ставропольский край 6 Пермский край 6 Оренбургская область 6 Самарская область 6 Республика Хакасия 6 Иркутская область 6 Владимирская область 5 Ивановская область 5 Республика Татарстан 5 Республика Чувашия 5 Омская область 5 Ярославская область 4 Удмуртская Республика 4 Саратовская область 4 Камчатский край 4 Белгородская область 3 Калужская область 3 Курская область 3 Липецкая область 3 Орловская область 3 Республика Карелия 3 Вологодская область 3 Псковская область 3 Севастополь 3 Республика Марий Эл 3 Пензенская область 3 Рязанская область 2 Тамбовская область 2 Республика Коми 2 Астраханская область 2 Кабардино-Балкарская Республика 2 Республика Башкортостан 2 Республика Алтай 2 Республика Бурятия 2 Забайкальский край 2 Приморский край 2 Амурская область 2 Хабаровский край 2 Республика Адыгея 1 Республика Калмыкия 1 Карачаево-Черкесская Республика 1 Чеченская Республика 1 Республика Мордовия 1 Тюменская область 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Кемеровская область 1 Республика Саха (Якутия) 1 Магаданская область 1 За весь период по России умерло 88 285 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 464 человека Санкт-Петербург 2591 Москва 2249 Московская область 520 Нижегородская область 444 Иркутская область 362 Воронежская область 340 Ростовская область 314 Самарская область 301 Астраханская область 297 Ленинградская область 274 Ставропольский край 267 Пермский край 251 Липецкая область 233 Белгородская область 230 Архангельская область 229 Кировская область 225 Республика Башкортостан 223 Краснодарский край 205 Тверская область 186 Мурманская область 181 Свердловская область 180 Челябинская область 176 Вологодская область 168 Ярославская область 153 Волгоградская область 150 Владимирская область 147 Красноярский край 144 Ханты-Мансийский автономный округ 143 Саратовская область 138 Курская область 137 Пензенская область 137 Республика Бурятия 132 Орловская область 124 Омская область 123 Калужская область 122 Алтайский край 122 Калининградская область 120 Республика Крым 119 Псковская область 117 Республика Карелия 115 Ульяновская область 115 Новосибирская область 115 Тульская область 112 Забайкальский край 111 Тамбовская область 105 Ивановская область 101 Томская область 98 Брянская область 95 Костромская область 95 Республика Татарстан 95 Новгородская область 91 Тюменская область 91 Хабаровский край 90 Приморский край 89 Удмуртская Республика 79 Рязанская область 78 Республика Коми 78 Курганская область 78 Кабардино-Балкарская Республика 73 Республика Хакасия 72 Ямало-Ненецкий автономный округ 61 Амурская область 60 Республика Марий Эл 59 Смоленская область 57 Республика Саха (Якутия) 55 Оренбургская область 52 Кемеровская область 49 Карачаево-Черкесская Республика 48 Республика Северная Осетия - Алания 47 Республика Алтай 47 Сахалинская область 44 Республика Чувашия 43 Республика Мордовия 42 Республика Дагестан 40 Камчатский край 40 Республика Калмыкия 38 Республика Ингушетия 25 Республика Адыгея 24 Севастополь 24 Чеченская Республика 19 Республика Тыва 13 Ненецкий автономный округ 9 Магаданская область 7 Еврейская автономная область 7 Чукотский автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 885 321. К маю в России будет выпущено более 50 млн доз вакцины от коронавируса