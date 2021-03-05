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05.03.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 11 024 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1757
  • 2 Санкт-Петербург 983
  • 3 Московская область 750
  • 4 Нижегородская область 384
  • 5 Воронежская область 279
  • 6 Самарская область 273
  • 7 Ростовская область 273
  • 8 Иркутская область 203
  • 9 Саратовская область 189
  • 10 Пермский край 169
  • 11 Свердловская область 168
  • 12 Челябинская область 165
  • 13 Волгоградская область 154
  • 14 Ставропольский край 154
  • 15 Красноярский край 151
  • 16 Вологодская область 145
  • 17 Ленинградская область 144
  • 18 Краснодарский край 142
  • 19 Пензенская область 140
  • 20 Тверская область 135
  • 21 Республика Башкортостан 133
  • 22 Алтайский край 129
  • 23 Ярославская область 123
  • 24 Курская область 122
  • 25 Кировская область 122
  • 26 Архангельская область 120
  • 27 Владимирская область 114
  • 28 Тамбовская область 112
  • 29 Тульская область 112
  • 30 Ханты-Мансийский автономный округ 107
  • 31 Новосибирская область 106
  • 32 Липецкая область 104
  • 33 Республика Карелия 102
  • 34 Ульяновская область 100
  • 35 Забайкальский край 99
  • 36 Белгородская область 99
  • 37 Республика Бурятия 96
  • 38 Калужская область 95
  • 39 Калининградская область 92
  • 40 Астраханская область 92
  • 41 Омская область 91
  • 42 Псковская область 90
  • 43 Брянская область 90
  • 44 Тюменская область 82
  • 45 Орловская область 81
  • 46 Приморский край 81
  • 47 Республика Коми 79
  • 48 Оренбургская область 76
  • 49 Удмуртская Республика 75
  • 50 Смоленская область 72
  • 51 Мурманская область 70
  • 52 Кабардино-Балкарская Республика 68
  • 53 Республика Крым 68
  • 54 Ивановская область 64
  • 55 Новгородская область 62
  • 56 Рязанская область 62
  • 57 Курганская область 60
  • 58 Кемеровская область 53
  • 59 Республика Чувашия 51
  • 60 Республика Татарстан 51
  • 61 Севастополь 50
  • 62 Хабаровский край 50
  • 63 Республика Дагестан 43
  • 64 Костромская область 42
  • 65 Республика Мордовия 42
  • 66 Республика Саха (Якутия) 39
  • 67 Томская область 39
  • 68 Республика Калмыкия 35
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 34
  • 70 Амурская область 34
  • 71 Сахалинская область 33
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 32
  • 73 Камчатский край 26
  • 74 Республика Марий Эл 25
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 25
  • 76 Республика Алтай 23
  • 77 Республика Хакасия 23
  • 78 Республика Адыгея 13
  • 79 Республика Ингушетия 13
  • 80 Чеченская Республика 13
  • 81 Ненецкий автономный округ 8
  • 82 Магаданская область 6
  • 83 Республика Тыва 6
  • 84 Еврейская автономная область 5
  • 85 Чукотский автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 301 159 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,04%
  • 2. Магаданская область 0,07%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея, Республика Ингушетия 0,09%
За последние сутки подтверждено 462 смерти
  1. Москва 54
  2. Московская область 32
  3. Санкт-Петербург 26
  4. Воронежская область 18
  5. Ростовская область 18
  6. Архангельская область 16
  7. Нижегородская область 15
  8. Ленинградская область 14
  9. Краснодарский край 13
  10. Красноярский край 12
  11. Тульская область 11
  12. Свердловская область 11
  13. Алтайский край 10
  14. Ульяновская область 8
  15. Челябинская область 8
  16. Новосибирская область 8
  17. Мурманская область 7
  18. Курганская область 7
  19. Смоленская область 6
  20. Тверская область 6
  21. Калининградская область 6
  22. Республика Крым 6
  23. Волгоградская область 6
  24. Ставропольский край 6
  25. Пермский край 6
  26. Оренбургская область 6
  27. Самарская область 6
  28. Республика Хакасия 6
  29. Иркутская область 6
  30. Владимирская область 5
  31. Ивановская область 5
  32. Республика Татарстан 5
  33. Республика Чувашия 5
  34. Омская область 5
  35. Ярославская область 4
  36. Удмуртская Республика 4
  37. Саратовская область 4
  38. Камчатский край 4
  39. Белгородская область 3
  40. Калужская область 3
  41. Курская область 3
  42. Липецкая область 3
  43. Орловская область 3
  44. Республика Карелия 3
  45. Вологодская область 3
  46. Псковская область 3
  47. Севастополь 3
  48. Республика Марий Эл 3
  49. Пензенская область 3
  50. Рязанская область 2
  51. Тамбовская область 2
  52. Республика Коми 2
  53. Астраханская область 2
  54. Кабардино-Балкарская Республика 2
  55. Республика Башкортостан 2
  56. Республика Алтай 2
  57. Республика Бурятия 2
  58. Забайкальский край 2
  59. Приморский край 2
  60. Амурская область 2
  61. Хабаровский край 2
  62. Республика Адыгея 1
  63. Республика Калмыкия 1
  64. Карачаево-Черкесская Республика 1
  65. Чеченская Республика 1
  66. Республика Мордовия 1
  67. Тюменская область 1
  68. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  69. Кемеровская область 1
  70. Республика Саха (Якутия) 1
  71. Магаданская область 1

За весь период по России умерло 88 285 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 464 человека
  1. Санкт-Петербург 2591
  2. Москва 2249
  3. Московская область 520
  4. Нижегородская область 444
  5. Иркутская область 362
  6. Воронежская область 340
  7. Ростовская область 314
  8. Самарская область 301
  9. Астраханская область 297
  10. Ленинградская область 274
  11. Ставропольский край 267
  12. Пермский край 251
  13. Липецкая область 233
  14. Белгородская область 230
  15. Архангельская область 229
  16. Кировская область 225
  17. Республика Башкортостан 223
  18. Краснодарский край 205
  19. Тверская область 186
  20. Мурманская область 181
  21. Свердловская область 180
  22. Челябинская область 176
  23. Вологодская область 168
  24. Ярославская область 153
  25. Волгоградская область 150
  26. Владимирская область 147
  27. Красноярский край 144
  28. Ханты-Мансийский автономный округ 143
  29. Саратовская область 138
  30. Курская область 137
  31. Пензенская область 137
  32. Республика Бурятия 132
  33. Орловская область 124
  34. Омская область 123
  35. Калужская область 122
  36. Алтайский край 122
  37. Калининградская область 120
  38. Республика Крым 119
  39. Псковская область 117
  40. Республика Карелия 115
  41. Ульяновская область 115
  42. Новосибирская область 115
  43. Тульская область 112
  44. Забайкальский край 111
  45. Тамбовская область 105
  46. Ивановская область 101
  47. Томская область 98
  48. Брянская область 95
  49. Костромская область 95
  50. Республика Татарстан 95
  51. Новгородская область 91
  52. Тюменская область 91
  53. Хабаровский край 90
  54. Приморский край 89
  55. Удмуртская Республика 79
  56. Рязанская область 78
  57. Республика Коми 78
  58. Курганская область 78
  59. Кабардино-Балкарская Республика 73
  60. Республика Хакасия 72
  61. Ямало-Ненецкий автономный округ 61
  62. Амурская область 60
  63. Республика Марий Эл 59
  64. Смоленская область 57
  65. Республика Саха (Якутия) 55
  66. Оренбургская область 52
  67. Кемеровская область 49
  68. Карачаево-Черкесская Республика 48
  69. Республика Северная Осетия - Алания 47
  70. Республика Алтай 47
  71. Сахалинская область 44
  72. Республика Чувашия 43
  73. Республика Мордовия 42
  74. Республика Дагестан 40
  75. Камчатский край 40
  76. Республика Калмыкия 38
  77. Республика Ингушетия 25
  78. Республика Адыгея 24
  79. Севастополь 24
  80. Чеченская Республика 19
  81. Республика Тыва 13
  82. Ненецкий автономный округ 9
  83. Магаданская область 7
  84. Еврейская автономная область 7
  85. Чукотский автономный округ 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 885 321.

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