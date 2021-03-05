Дмитрий Богданов: Для бизнеса никогда не будет более удобного периода

Открыть бизнес в разгар коронавирусных ограничений кажется весьма сомнительным занятием. Однако, как заметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, для старта никогда не будет более подходящего или менее подходящего времени. Начать можно в любой период. Более того, в пандемию многим предпринимателям удалось не только сохранить бизнес, но и нарастить его. Правда, с помощью особых мер поддержки, которые федеральная и региональная власть оказывала предпринимателям практически с самого первого дня пандемии.

- Дмитрий Юрьевич, как открыть свое дело максимально просто, минуя все бюрократические проволочки?

- Сегодня как раз для этого по всему региону мы открываем центры "Мой бизнес". Это особая разновидность "Моих документов", больше известных как МФЦ. В таких центрах помогут разобраться в вопросах налогообложения, сертификации товаров и услуг, оформлении заявок на получение кредитов и мер господдержки, проконсультируют по юридическим вопросам, окажут бухгалтерскую помощь. Будущим предпринимателям здесь подберут подходящую форму собственности и помогут с регистрацией. В центрах "Мой бизнес" доступны услуги коворкинга, есть залы для переговоров и проведения лекций, семинаров, тренингов.

Это очень удобно, когда в одном месте есть возможность получить весь спектр услуг и всю информацию о мерах поддержки, которые сегодня действуют. И этих мер действительно много благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

- А где эти центры находятся?

- Сегодня в регионе таких центров открыто уже шесть: в Новокуйбышевске, Самаре, Тольятти, Отрадном, Сызрани и Чапаевске, еще четыре появятся до конца 2022-го. В минувшем году представители бизнеса получили в них почти 20 тысяч услуг, 85 тысяч предпринимателей получили помощь. Мы стараемся поддержать малый и средний бизнес буквально на каждом шагу.

Помимо этих центров в Самарской области работают еще два "единых окна": портал Государственной поддержки бизнеса региона mybiz63.ru и горячая линия для предпринимателей 8-800-300-63-63 - здесь также можно бесплатно получить всю необходимую информацию, не выходя из дома.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

- А что, по опыту, больше всего интересует предпринимателей? С какими проблемами им приходится сталкиваться?

- Зависит от периода. Например, когда в конце прошлого года был переход с Единого налога на вмененный доход, и предприниматели должны были выбрать иной способ налогообложения, мы очень часто консультировали их по этому вопросу. Многие представители малого и среднего бизнеса перешли на патент. Мы делали сравнительный анализ налоговой нагрузки - для многих она с этого года снизилась. Есть, конечно, примеры роста, но это связано с хорошим оборотом на предприятии.

- Вы сказали, что для бизнесменов во время пандемии было разработано много разных мер поддержки. Какой от этого оказался "выхлоп"? Как они чувствуют себя сейчас, когда кризис фактически миновал?

- В период коронавирусных ограничений поддержка предпринимателей была настолько ощутимой, что их показатели (по количеству занятых в субъектах МСП и объему выручки) оказались не хуже, чем в 2019 году. И это при том, что были виды бизнеса, которым пришлось очень тяжело. Предприниматели региона довольно быстро адаптировались в сложившейся ситуации - как в производстве, так и в оказании услуг. В этом им помогли бесплатные образовательные и консультационные сервисы и, конечно, финансовая поддержка: бизнесмены Самарской области дополнительно получили 33 миллиарда рублей, в том числе невозвратные субсидии, льготные займы, списание налогов.

- А как только снимут все ограничения по COVID-19 и жизнь вернется в привычное русло, эти меры поддержки тоже прекратятся или что-то сохранится?

- В Правительстве России сейчас на рассмотрении находится пакет дополнительных мер поддержки предпринимателей. И если ситуация не улучшится, то они будут приняты. Но уже сейчас работает новая программа господдержки. Например, предприниматели могут получить кредит в банках по ставке 2% годовых. Если с 1 июня 2020 года по 1 апреля 2021-го в компании или на предприятии будет сохранено не менее 90% численности работников, то кредит полностью спишут. То есть займ фактически превращается в субсидию. Если сохранят более 80% коллектива, то спишут половину кредита. В апреле мы сможем подвести итоги этой программы.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Второй инструмент, который начал работать, - это кредитование малого бизнеса, то есть предприниматели могут получить специализированный кредитный продукт по ставке 7,5% годовых. Надо сказать, что по итогам третьего квартала 2020 года предприниматели привлекли 32,9 миллиарда рублей по льготным программам. Еще почти 400 иллионов выдал Гарантийный фонд Самарской области. Начинающие предприниматели получили льготные займы в сумме до пяти миллионов рублей на срок до трех лет. Ставки в моногородах - Тольятти, Чапаевске и Новокуйбышевске - составляла чуть больше 2%. В остальных городах - максимум 4,5% в зависимости от вида деятельности. Для социально ориентированного бизнеса ставка ниже.

- Многое нужно сделать, чтобы получить все эти льготы?

- Нет, решения принимаются в течение одного дня. Можно на сайте mybiz63.ru в онлайн-калькуляторе, даже не обращаясь в Гарантийный фонд, посмотреть, на какие продукты по какой ставке можно претендовать. В этом году мы хотим перевести выдачу таких займов в онлайн с электронно-цифровой подписью. К слову о фонде: губернатор Дмитрий Азаров принял решение докапитализировать его на 640 миллионов рублей. Благодаря этому еще больше предпринимателей могли воспользоваться льготными займами на выгодных условиях.

- Вы сказали, что какой-то бизнес во время пандемии смог подняться даже больше ожидаемого. Кому так повезло?

- Во-первых, в период пандемии резкое развитие получили отдельные виды деятельности, например, услуги, которые оказывают в режиме онлайн, в том числе всевозможные интернет-магазины. Даже экспортная деятельность в это время развивалась: в 2020 году 90 предпринимателей Самарской области впервые вышли на экспортные сделки с помощью регионального Центра поддержки экспорта. Они поставили в зарубежные страны свою продукцию на 2,5 миллиарда рублей и сделали это фактически впервые в своей работе - именно в это непростое для экономики время. Словом, те, кто приспособился к изменившимся условиями, - не потерял своих оборотов, а наоборот, увеличил их.

- А есть какие-то реальные примеры вот таких предпринимателей, которые смогли адаптироваться к новым условиям?

- Конечно. Скажем, резидент ТОСЭР Тольятти пришел в регион для производства косметической продукции. В пандемию компания быстро переориентировалась на производство средств дезинфекции, смогла наладить производство и расширить свои планы и по рабочим местам, и по инвестициям, и по площади производственных помещений в несколько раз. То есть организация удачно воспользовалась новой волной потребностей людей, да еще и получила льготы как резидент Территории особого социально-экономического развития. К слову, в регионе таких две - в Тольятти и Чапаевске.

ОЭЗ "Тольятти" - одна из лучших инвестплощадок в стране. Фото: ОЭЗ "Тольятти"

Тольятти - по количеству резидентов одна из лучших ТОСЭР в стране. Сегодня там реализуют 73 проекта (в Чапаевске - девять). Активность инвесторов вдохновляет. Мы понимаем, что не зря открывали эту территорию. 6 тысяч рабочих мест уже создано. Скоро их количество доведут до 10 тысяч. Эти люди смогли получить работу благодаря особому экономическому режиму и новым предприятиям, которые мы смогли привлечь в регион или стимулировать компании Самарской области реализовать новые проекты.

Параллельно мы занимаемся созданием индустриальных парков, где предприниматели могут как арендовать земельный участок и построить свой объект, так и заехать в готовые корпуса. В Самарской области для работы с инвесторами создана специальная структура Агентство по привлечению инвестиций.

- А если говорить не о крупных игроках, а о самозанятых, для которых в прошлом году появился особый налоговый режим с минимальной ставкой, много ли предпринимателей региона решили выйти из тени?

- Самарская область в числе первых внедрила налог на профессиональный доход. Это оказался очень востребованный режим. В регионе в прошлом году зарегистрировались более 45 тысяч самозанятых - это третий результат в стране.

Объясню, как это работает: если физическим лицам оказываешь услуги, налог с транзакции составляет 4%, если юрлицам - 6%. Все, что нужно предпринимателю, формируется в приложении "Мой налог" - никаких отчетов и сложной бухгалтерии. Если ты не оказываешь услуги, ты и налог не платишь.

Это очень удобный режим. И если вы хотите открыть свой бизнес, не нужно ждать, надеясь на более подходящее время - его не бывает. Всегда будут сдерживающие факторы. Просто нужно подойти к вопросу грамотно и использовать все меры поддержки, которые есть сегодня.