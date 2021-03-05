МЧС России развернуло пункты обогрева в Башкирии

В МЧС России сообщили, что на федеральных автотрассах в Башкирии МЧС развернуты два мобильных пункта обогрева, вместимостью более 60 человек. Такая мера потребовалась в связи с резким ухудшением погоды.

По сообщениям пресс-службы МЧС России, пункты действуют на 1363 км в Туймазинский районе и на 1535 км в Иглинском районе.

"Пункты обогрева оснащены электро-бензогенераторами, емкостями с питьевой водой, электрочайниками для кипячения воды. Помимо этого, в пунктах имеется аптечка со средствами оказания первой помощи, а также устройства для подзарядки телефонов. Кроме того, в готовности 11 стационарных пунктов обогрева общей вместимостью порядка 1800 человек и 34 подвижных пункта обогрева общей вместимостью более 500 человек". - сообщили в пресс-службе ведомства.