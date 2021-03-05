"Альфа-Банк" входит в первую пятерку российских банков. Его пермское отделение уже много лет демонстрирует рост по всем показателям.

О том, благодаря чему это происходит, "Российская газета" побеседовала с управляющей "Альфа-Банка" в Пермском крае Натальей Ковалёвой.

Российская газета: Наталья Николаевна, что помогает вам как руководителю удерживать высокие позиции в сегодняшней непростой конкурентной среде?

Наталья Ковалёва: Действительно, работать в "Альфе" престижно и очень интересно. Это динамичный, гибкий банк, быстро реагирующий на изменения как в микро-, так и в макросреде, внимательно наблюдающий за конъюнктурой рынка, портфелем, за работой бизнеса.

Чтобы работать в "Альфе", нужно быть большим профессионалом. И дело тут не в должности, не в профессии - руководитель, менеджер, секретарь, директор, кассир, а в вовлеченности, в мотивации, в ответственности, которую на себя берешь.

Работа в регионе осложняется геополитическими и экономическими особенностями, структурой местного бизнеса и даже менталитетом. Здесь, в Пермском крае, очень важно быть открытым и честным.

Наталья Ковалёва: Чтобы работать в "Альфе", нужно быть большим профессионалом. Фото: личный архив Натальи Ковалёвой

В "Альфе" грамотное руководство. Центральный офис находится в Москве, но там всегда прислушиваются к регионам, учитывают наши рекомендации в развитии. Любой клиент может высказать пожелание, как улучшить нашу работу, и мы обязательно прорабатываем каждый вопрос.

Если речь о работе с бизнесом, то особо крупные сделки согласовываются с центральным офисом. Там оцениваются все возможные риски, и коллеги из ЦО прислушиваются к нам, если мы здесь, в Перми, убедились, что клиент надежный и достоин даже самых больших денег.

Российская газета: Вы уже много лет возглавляете банк. Какие ваши качества помогают добиваться успеха?

Наталья Ковалёва: Я работаю в банках уже 21 год, в качестве первого лица в регионе - более 10 лет. Главное, что помогает, - это умение видеть потенциал в людях, развивать сотрудников, привлекать в команду звезд, в чем-то более сильных и профессиональных, чем я, не бояться того, что они сами мечтают стать первыми руководителями.

Горжусь успехами своих бывших сотрудников, которые достигли высоких должностей, работают топ-менеджерами банков не только в Перми, но и в других регионах, в том числе в столице.

Количество таких успешных людей - это и оценка моих профессиональных качеств тоже.

Я родилась первого января, в новогоднюю ночь. Быть первой всегда и во всем, добиваться лучших результатов, делать то, что раньше никто не смог, - это мои принципы. А чтобы была энергия, нужно развивать все сферы жизни гармонично: работа, здоровье, семья.

Российская газета: Вы, руководитель, планировали расширить клиентскую базу, увеличить долю рынка банка в регионе и ключевые показатели бизнеса. Что удалось сделать за это время?

Наталья Ковалёва: За последние два года кредитный портфель операционного офиса вырос на 37 процентов, портфель пассивов увеличился практически в два раза - на 96 процентов и составляет более 15 миллиардов рублей.

В части доли рынка по большинству ключевых направлений бизнеса по итогам 2020 года "Альфа-Банк" вышел на уверенное третье место среди банков Пермского края. За два последних года портфель наших активных клиентов - юридических лиц в сегменте малого бизнеса вырос на 25 процентов и составляет сейчас более 7,8 тысячи клиентов, в сегменте среднего корпоративного бизнеса только за 2020 год портфель клиентов на обслуживании вырос на 22 процента и составляет более 700 юридических лиц. И это несмотря на те ограничения, что мы имели в 2020 году.

Российская газета: Каким вы видите будущее пермского филиала "Альфа-Банка"?

Наталья Ковалёва: Прежде всего это обеспечение синергии, слаженной и динамичной работы всех бизнес-линий, рост по всем направлениям бизнеса одновременно, дальнейшее развитие дистанционных каналов.

Один из приоритетов - рост нашего портфеля зарплатных карт, в том числе в сегментах малого бизнеса и бюджетной сферы, потому что наш зарплатный проект - это одно из лучших условий по кредитам, вкладам, ипотеке и другим ключевым продуктам.

Большие амбиции в сфере привлечения клиентов малого бизнеса в банк, хотя уже в 2020 году мы привлекали порядка 360 новых клиентов в месяц. Кратное развитие направления ВИП-обслуживания в Перми.

АО "Альфа-Банк", alfabank.ru

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