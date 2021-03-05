Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения хорошо известен не только в Прикамье, но и в России.

Ежегодно тысячи работников системы здравоохранения от медсестер и практикующих врачей до руководителей клиник и структурных подразделений повышают в нем свои профессиональные компетенции, осваивая его образовательные программы. Кроме того, сотрудники института ведут научную деятельность и реализуют важные социальные проекты. Как получилось, что коллектив успешно выполняет столь разные задачи и что лежит в основе его деятельности? Эти вопросы "Российская газета" адресовала ректору института Зое Коренчук.

"Российская газета": Зоя Андреевна, судя по названию, вы занимаетесь предоставлением услуг дополнительного профессионального образования. Но по факту ваша сфера деятельности намного шире?

Зоя Коренчук: Поскольку мы являемся некоммерческой организацией, то некая социальная часть работы включена по определению. Это миссия. Другое дело, что тематику конкретных проектов мы выбираем сами.

Безусловно, главной частью нашей работы является образовательная деятельность. И надо сказать, что из года в год показатели улучшаются: растет число наших слушателей, ширится география охвата. Даже в прошлом году, несмотря на нестандартную ситуацию, эта тенденция сохранилась. У нас прошли обучение более 7600 медицинских работников. Помогло то, что мы давно изучали возможности дистанционного обучения, разрабатывали образовательные программы для такого формата работы.

Все они, кстати, получили высокое одобрение экспертного сообщества. Поэтому когда мы предложили коллегам такую форму работы, к нам сразу стали приходить заявки. Причем из самых разных уголков страны - от Южных Курил до Калининграда.

"Российская газета": Институт настолько хорошо известен?

Зоя Коренчук: Конечно, мы на хорошем счету. А знают нас во многом благодаря тому, что институт несколько лет назад, можно сказать, с первых дней включился в пилотный проект Минздрава РФ, направленный на реформирование системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

Наши программы широко представлены на едином образовательном портале. Это специальная платформа для медработников, на которой собраны предложения, касающиеся повышения квалификации, со всех образовательных организаций страны. Важно, что потенциальные слушатели могут не только выбрать среди них нужные именно им, но и оставить отзывы.

Зоя Коренчук: Главной частью нашей работы является образовательная деятельность, и ее показатели улучшаются - растет число слушателей, география охвата. Фото: личный архив Зои Коренчук

И вот в этой связи у меня особая гордость - по итогам прошлого года 98 процентов слушателей оценили обучение у нас на "отлично". Я безмерно горжусь своими коллегами!

Кстати, с 1 января 2021 года система непрерывного медицинского и фармацевтического образования вышла из статуса пилота и стала обязательной для всех специалистов.

"Российская газета": Одним из самых известных проектов возглавляемого вами института являются Гралевские чтения. Состоятся ли они в этом году и что нового от них ждать общественности?

Зоя Коренчук: Федор Граль известен как основатель пермского здравоохранения. Он остался в памяти пермяков святым доктором, гуманистом и большим общественным деятелем, сделавшим очень много для Пермской губернии. В том числе спас сотни людей от эпидемии натуральной оспы, страшнейшего на тот момент заболевания, развернув масштабную вакцинацию.

И это в XIX веке, при огромных размерах территории и отсутствии практикующих врачей. В этом году Гралевские чтения состоятся уже в седьмой раз и будут проходить под лозунгом "Граль - против оспы, мы - против ковида, вместе - к здоровью".

На врачебной конференции с коллегами обсудим темы медицинской реабилитации после различных заболеваний: физической, психической, социальной - как переходить к будущему, сохранять здоровье и профилактировать заболевания. И отдельных людей, и общества в целом.

Уже в пятый раз в рамках чтений пройдет форум пациентов "#Право на здоровье", будет работать молодежная площадка, где встретятся те, кто делает первые шаги в профессии или даже пока только выбирает для себя дело будущего. Нынче впервые в чтениях примут участие волонтеры-медики. Задачи у медицины и общества, несомненно, общие, друг без друга никак. Чтения - это уникальная общественная площадка, объединяющая медицину, общество и власть. Мероприятие обещает стать интересным, приходите.

"Российская газета": Расскажите о других социальных проектах института.

Зоя Коренчук: Есть несколько проектов, которые мы сейчас реализуем. Шесть лет работает школа качества жизни для пермяков серебряного возраста "Помоги себе сам". Мы работаем с ТОС, на встречах в которых жители соответствующего района получают от специалистов достоверную информацию. О том, как сохранить здоровье на долгие годы, и о том, как правильно помочь себе в ожидании медицинской помощи, если что-то пошло не так. Доступно рассказываем о технологиях ЗОЖ, прививках, лекарственных травах, способах самопомощи, обучаем грамотному уходу за лежачими родственниками и многому другому.

Мы начали этот проект задолго до того, как возникла национальная программа активного долголетия. Важный проект реализуем сейчас в сотрудничестве с сестричеством милосердия при храме святой блаженной Ксении Петербуржской в Закамске. Некоторые из прихожанок хотели бы помогать в хосписе, но барьером стало отсутствие начального медицинского образования.

При поддержке Фонда президентских грантов в 2020 году стартовал наш проект "Образовательная площадка "Сестричество милосердия", уже 50 человек обучились по программе "Младшая медицинская сестра по уходу". Впереди стажировка и облегчение страданий тяжелобольных людей.

Невероятно трогательной оказалась акция "Спасибо, доктор", которую мы провели задолго до прихода коронавируса. Попросили людей написать в соцсетях о враче, который когда-то им очень помог, и со слезами на глазах читали проникновенные строки. В народном голосовании приняли участие более 9,5 тысячи человек, а 165 врачей, по их отзывам, получили новый импульс в своей важной, но нелегкой работе.

Словом, у нас происходит масса всего интересного, обо всем не расскажешь. Главное, что все это мы делаем с удовольствием и для людей.

На правах рекламы