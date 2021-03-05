В Башкирии легковушка попала под рельсовый поезд

В Архангельском районе Башкирии утром на 22-м километре автодороги Перегон - Приуралье - Карламан на железнодорожном переезде автомобиль Lada Kalina столкнулся с рельсовым автобусом.

- В результате водитель-мужчина и пожилая женщина скончались на месте аварии. Еще один пассажир получил тяжелые травмы. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы, - сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

По оперативной информации ГУ МЧС по республике, железнодорожный переезд нерегулируемый. Электричка следовала из Инзера в Стерлитамак без пассажиров. Разлива топлива на месте ДТП нет.

Причины трагедии выясняются.