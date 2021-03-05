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05.03.2021 08:30
Рубрика: Происшествия

В Башкирии легковушка попала под рельсовый поезд

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан
Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

В Архангельском районе Башкирии утром на 22-м километре автодороги Перегон - Приуралье - Карламан на железнодорожном переезде автомобиль Lada Kalina столкнулся с рельсовым автобусом.

Фото: пресс-служба УГИББД МВЛ по РБ
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- В результате водитель-мужчина и пожилая женщина скончались на месте аварии. Еще один пассажир получил тяжелые травмы. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы, - сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

По оперативной информации ГУ МЧС по республике, железнодорожный переезд нерегулируемый. Электричка следовала из Инзера в Стерлитамак без пассажиров. Разлива топлива на месте ДТП нет.

Причины трагедии выясняются.

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