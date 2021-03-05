В Чувашии на мать завели дело за издевательства над детьми

В Чувашии 26-летнюю женщину лишили родительских прав за избиение своих малолетних детей. Возбуждено уголовное дело.

Жительница города Новочебоксарск жила в общежитии вместе со своей пятилетней дочерью и четырехлетним сыном и неоднократно била их. Кроме того, из-за неприязни причиняла им боль и психические страдания другими насильственными действиями, сообщили в СУ СК РФ по республике.

Следователи установили, что происходило это с июля 2020 года по 2 января 2021 года. О регулярных побоях детей в правоохранительные органы сообщила их бабушка.

Сейчас девочку и мальчика изъяли из семьи и поместили в социальный реабилитационный центр, где с ними работают специалисты. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание несовершеннолетних".