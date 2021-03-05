Из 12 пермских общеобразовательных учреждений, имеющих статус "Уникальная школа", гимназия N 2 - особенная.

Ее уникальность очевидна не только в рамках города или региона, но и страны. Причем о своем праве так называться она заявила задолго до того, как это стало официальным отличительным знаком в пермском образовании. О сегодняшнем и завтрашнем дне гимназии N 2 мы беседуем с ее директором Людмилой Сухановой.

Российская газета: Людмила Андреевна, вашу гимназию в городе еще называют Восточной. Это единственная школа в Перми, где изучают японский и китайский языки?

Людмила Суханова: Скажем так: одна из немногих. Но точно единственная в Приволжском федеральном округе, так как у нас есть возможность сдать экзамены и получить сертификат международного образца сразу по двум языкам: японскому и китайскому. Это право нам дают соглашения, подписанные с Японским фондом в России и Штаб-квартирой Институтов Конфуция (КНР).

Образовательные программы, разработанные в гимназии, получили экспертное заключение, и с 2014 года у нас ведется преподавание китайского, японского языков и культуры этих стран. Учащиеся со второго по 11 класс изучают предметы уже не факультативно, как было раньше, а на постоянной основе. Кроме того, можно дополнительно осваивать корейский язык. Ну и, конечно, традиционно преподается английский. И у нас тоже есть партнеры в Великобритании - Дартфордская гимназия.

Российская газета: Без тесных связей с восточными партнерами вам не обойтись?

Людмила Суханова: Безусловно. У нас налажены прекрасные отношения и с Китаем, и с Японией. Мы сотрудничаем с японской Школой изучения иностранных языков повышенной ступени и Школой средней и старшей ступени в городе Вакаяма, Школой изучения японского языка Ёсида в Токио. А с компанией Toyota Engineering Corporation работаем по проекту бережливого производства, и наши ученики могут получить сертификат международного образца.

Фото: МАОУ "Гимназия № 2"

Китайских партнеров еще больше. Важнейший - Штаб-квартира Институтов Конфуция в Пекине. Гимназия N 2 - одна из немногих, где класс Конфуция был открыт на базе школы. Большинство функционируют в рамках вузов. И мы очень гордимся тем, что в 2018 году именно наш класс был признан лучшим в мире.

Кроме того, у нас есть два представительских центра: Китайский нефтяной университет (Циндао) и Китайский университет связи (Пекин). Поэтому наши выпускники, имеющие сертификаты международного образца по китайскому языку, могут учиться в этих вузах на бюджетной основе, получать стипендию и жить в студенческих общежитиях. В текущем году, например, в вузы Китая поступило пять гимназистов.

Российская газета: Школьные преподаватели-филологи являются носителями языка?

Людмила Суханова: В начальной школе работают русскоговорящие учителя. Они очень тщательно и бережно погружают детей в изучение языка, традиций и культуры Востока. А старшеклассники учатся у педагогов - носителей языка. И если преподавателей-японцев мы подбираем сами, то педагогов из Китая сюда направляют из Штаб-квартиры Конфуция.

Кстати, она помогает нам и во многом другом. Поспособствовали оформить школьный музей национальностей Китая. В настоящее время его украшают 56 кукол в национальных костюмах, сделанных специально для нас в Китае. Такой коллекции нет больше нигде в России.

Российская газета: Вы упомянули о технологиях бережливого производства и сертификатах международного образца, которые получают ваши ученики. А какое отношение это имеет к школе и образованию?

Людмила Суханова: Тема повышения производительности труда и бережливых технологий пришла в Россию с Востока. Поэтому логично, что мы обратились к ней одними из первых. Бережливые технологии - это не только производство. Благодаря такому подходу можно организовать и сделать более эффективной любую деятельность.

Поэтому с первого класса мы знакомим ребят с их принципами: учим организовывать свое время и пространство, ставить цели и достигать их, быть эффективными. Освоив такие надпрофессиональные компетенции, наши выпускники становятся ценны для работодателя в любой сфере деятельности.

В гимназии есть специализированный учебный центр повышения производительности труда "Кайдзэн". В этом направлении мы сотрудничаем с партнерами из Японии, а также с Государственной корпорацией атомной энергии "Росатом", с группой предприятий Пермского целлюлозно-бумажного комбината, компанией "Терра-Моторс" (Пермь).

Российская газета: Работа педагогического коллектива тоже строится на принципах бережливого производства?

Людмила Суханова: Да, в таком формате мы работаем с 2019 года. Начали с выявления проблем и устранения потерь. Отвечали на вопросы: как сделать расписание уроков оптимальным? как избавиться от опозданий учеников? Искали решения.

Так у нас появилась, например, яркая навигация по школе, чтобы первоклассник или новичок мог легко ориентироваться в пространстве и не опаздывал на уроки. Ежегодно мы составляем список определенных тем, над оптимизацией которых хотим поработать. Это позволяет экономить время и улучшать любые процессы - от подготовки дистанционного урока до организации питания в школьной столовой.

Следующий этап - цифровая школа, когда проведение онлайн-уроков и конференций, организация телемостов, внедрение электронного документооборота, работа с электронной пермской образовательной системой (ЭПОС) и другое станет для всех естественным и максимально простым. Далее мы планируем создать детский центр бережливых технологий.

Российская газета: Вы первооткрыватели этого направления среди образовательных учреждений в крае?

Людмила Суханова: Да, но в Перми уже появились наши единомышленники. В июне прошлого года между правительством региона и "Росатомом" было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Эффективный регион". Одним из его направлений является проект "Бережливое образование".

Штаб-квартира Конфуция помогла оформить школьный музей, а также подарила статую знаменитого мыслителя. Школьники на удачу трут складки одежды великого мудреца. Фото: МАОУ "Гимназия № 2"

Есть приказ регионального министерства образования и науки о создании ассоциации бережливых организаций края, куда войдет 51 образовательное учреждение, включая детские сады. Признаюсь, этому я очень рада. Сейчас у меня есть большое желание привнести в наше пермское образование принципы бережливого производства.

Поскольку я являюсь заместителем председателя Российского клуба бережливых школ и детских садов, то много езжу по регионам. И вижу, каких результатов можно достичь, используя возможности такого подхода. Тут выигрывают все: и родители, и педагоги, и, конечно, дети. И мне, как патриоту края, хочется, чтобы Прикамье действительно стало эффективным регионом.

Российская газета: Гимназия и снаружи, и внутри выглядит необычно. А какими особенностями вы гордитесь больше всего?

Людмила Суханова: У нас много чудес. Причем в прямом смысле слова. Например, на первом этаже расположились "Семь чудес света": пирамида Хеопса, висячие сады Семирамиды и другие. На втором - чудеса России, на третьем - Пермского края. И гостям мы всегда предлагаем экскурсию, которую проводят старшеклассники, причем на всех трех изучаемых языках.

Кроме того, у наших ребят есть уникальная возможность бесплатно пользоваться электронным фондом Российской государственной библиотеки (РГБ), так как на базе гимназии в медиацентре открыт виртуальный читальный зал РГБ. Такого нет больше ни в одной российской школе. Не говорю уже об уникальном учебном оборудовании.

Например, у нас есть интерактивная школьная доска: когда учитель пишет на ней задание или объясняет материал, то эта запись одновременно появляется на планшете у каждого ученика, ему не приходится ничего переписывать.

В гимназии есть школьная студия видеозаписи, где можно создавать профессиональные фильмы, дистанционные уроки, виртуальные экскурсии, лектории. Функционируют бассейн, спелеокамера, скалодром российского уровня, спорткомплекс (стадион, футбольное поле, зал для восточных единоборств, три танцевальных зала и другие).

А на пришкольной территории находятся Японский сад, Китайская пионовая беседка и скульптура "Дружба". Даже лестницы у нас оформлены по-особенному: где-то на ступеньках написана таблица умножения, изображены страны и их столицы, где-то нанесены фразы, которые должен знать каждый ученик на английском, японском и китайском языках. Например, "нихао" - это "здравствуйте" по-китайски. Словом, чудес у нас огромное количество! И мы охотно делимся ими с коллегами. Многие наши фишки давно растиражированы по всей России.

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