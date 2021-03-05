Если прийти в клинику немецкой стоматологии "Гутен Таг", не зная заранее, что это за учреждение, то понять: здесь лечат - почти невозможно.

Классическая музыка, изысканный интерьер с дизайнерской отделкой, красивая мебель, на стенах - хорошие картины. И только в кабинете, оснащенном современным лечебным оборудованием, уже не останется сомнений: вы действительно в стоматологической клинике высокого уровня.

Качество во всем: от новейшего оборудования, материалов и технологий до оказания услуг - вот планка, которую когда-то поставили себе основатели и собственники клиники "Гутен Таг" Дмитрий и Юлия Карпинские. При этом главное - обеспечение максимального комфорта и удобства для каждого пациента.

Юлия Карпинская: Специалистов подбираем по человеческим качествам - навыки можно приобрести. В первую очередь доктор должен любить людей. Фото: личный архив Юлии Карпинской

- Нам хочется, чтобы окружающие нас люди жили достойно, - говорит главный врач клиники Юлия Карпинская. - Поэтому мы стараемся создавать такой мир вокруг себя сами. Даже специалистов в коллектив подбираем по человеческим качествам. Ведь навыки можно быстро приобрести. Но в первую очередь доктор должен любить людей.

По ее мнению, именно данное качество в конечном итоге и определяет успех любого дела. Если нет любви, то не стоит ни семью создавать, ни бизнес начинать. Доказательством правильности такого подхода служит собственная история Юлии. Даже профессию она выбрала, поддавшись душевному импульсу: при почти полностью пятерочном школьном аттестате поступила не в вуз, а в медучилище. Потом, правда, все равно пришла в институт, но о годах в училище не жалеет - было весело.

Замужество и рождение ребенка совпало с трудными временами, которые сейчас принято называть лихими девяностыми. Их семье тоже досталось: жили у родителей мужа, растили дочку, старались браться за любую подработку, муж ставил трудовые рекорды как зубной техник. Иногда ее стремление делать все качественно вызывало сопротивление руководства. До сих Юлия помнит, как ей приходилось в поликлинике отстаивать право качественно лечить зубы своим пациентам.

- Выдавая по утрам пациентам бирочки в регистратуре, я на каждый прием приписывала 10 минут дополнительного времени, - говорит она. - Потому что невозможно качественно вылечить кариес за 15 минут. А если у человека еще зубной камень? Но моей заведующей это не понравилось, и она такую практику запретила. Тогда я впервые задумалась: надо что-то менять, делать свою работу так, как правильно и как хочется.

Тут подвернулся случай, ставший началом нового пути в профессии и жизни. Юлии предложили стать предпринимателем и поработать в недавно открытом косметическом салоне, где был оборудован и стоматологический кабинет. Она лечила пациентам зубы, муж сотрудничал с ней как частный зубной техник. И в какой-то момент они поняли: пора открывать собственное дело. Едва оправившись от материальных трудностей, связанных с приобретением своего жилья, впряглись в новые - решили строить клинику.

- Помню, тогда мы работали с раннего утра до поздней ночи, - говорит Юлия Карпинская. - Недавно нашла дневник дочери за первый класс и увидела - там нет ни одной моей подписи. Считаю, нам с ней вообще очень повезло - Ксения всегда была самостоятельной, училась на пятерки. А теперь работает с нами в клинике, управляет нашим достаточно большим учреждением, занимается маркетингом.

По-другому, наверное, и быть не могло. Потому что, по словам мамы, вечерами дома постоянно возникали спонтанные "производственные собрания", и ребенок, конечно, тоже в них участвовал. Вообще, по мнению главврача, а по совместительству мамы и жены, у них сложилась отличная команда: каждый выполняет то, что у него получается лучше, и все дополняют друг друга.

- Дмитрий - наш лидер, занимается значимыми, весомыми вещами, на нем вся ответственность, - говорит Юлия Карпинская. - Еще он мечтатель: все время что-то придумывает и ведет нас в будущее. Нам с дочерью приходится время от времени его буквально "заземлять", чтобы совсем не улетел. Моя же задача - создавать атмосферу.

Надо признать - ту самую атмосферу, в которой всем хорошо и все слаженно работает, растет и развивается, Юлии Карпинской создавать действительно удается. Она как будто притягивает к себе и пациентов, и сотрудников, не говоря уже о друзьях и членах семьи. Может, потому, что любит и этим дорожит?

- Вы знаете, я в самом деле очень счастлива, - признается она. - Ведь все складывается хорошо. У меня было счастливое детство, хорошая семья, живы родители, есть любимое дело, прекрасная дочь, уже нашедшая себя в жизни, отличный коллектив.

Есть у главврача и цели, к которым она стремится. В планах - расширение детского направления и открытие нового отделения. Об этом они с мужем говорят по вечерам, на уже традиционных "семейно-производственных совещаниях". Они, кстати, могут возникнуть даже во время просмотра очередного фантастического фильма - их любит смотреть глава семьи. И иногда самая смелая фантастика в этой семье превращается в красивую реальность.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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