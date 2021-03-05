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05.03.2021 17:05
Рубрика: Происшествия

Замглавы кировского предприятия заподозрили в коммерческом подкупе

Текст: Наталья Козлова

СК возбудил сразу два уголовных дела против заместителя генерального директора по строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение Киров". Речь идет о статье 204 УК РФ -"коммерческий подкуп в особо крупном размере".

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В СК рассказали, что заместитель генерального директора, "имея умысел на незаконное получение" денег, имущества и услуг, получил от компаний, занимающихся строительством зданий, 10 миллионов рублей. Помимо этого за счет одной строительной компании на участках, принадлежащих замгендиректору ему построили дом, установили в нем необходимое оборудование и мебель, залили фундамент другого дома и гаража. Эти услуги стоили 11 миллионов рублей.

За это строительной фирме было обещано заключать с ними договоры подряда на строительство газопроводов и выполнение других работ. Еще обвиняемый посулил строителям "своевременно и беспрепятственно подписывать документы по приемке и оплате выполненных работ, совершать иные действия в интересах строительной компании".

В "Газпром газораспределение Киров" прошли обыски. Изъята документация, интересующая следствие.

Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу ведут сотрудники региональных УФСБ и УМВД по Кировской области.

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