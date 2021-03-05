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05.03.2021 06:34

АО "ТОМЗЭЛ" представило новую продукцию на выездном совещании правительства Томской области

АО "Томский завод электроприводов" (ТОМЗЭЛ) представило новые виды продукции собственной разработки в рамках выездного совещания правительства Томской области, посвященного вопросам импортозамещения и технологического развития.

В совещании принимали участие губернатор Томской области Сергей Жвачкин, представители ведущих промышленных предприятий области и Томского политехнического университета. Директор АО "ТОМЗЭЛ" Олег Никифоров провел презентацию двух видов инновационной продукции завода - плотномера и дрели взрывозащищенной.

Новые типы продукции ТОМЗЭЛа уже запущены в серийное производство. В текущем году завод планирует поставить порядка двадцати двух плотномеров в дочерние организации системы "Транснефть". Также в рамках совещания обсуждался вопрос об опытно-промышленной эксплуатации поточных плотномеров на объектах ПАО "Газпром нефть" в текущем году.

Поточный преобразователь жидкости, или поточный плотномер, представляет собой аналог импортного оборудования для использования на узлах учета нефти и нефтепродуктов предприятий нефтегазового комплекса. Качественные технические характеристики плотномера позволяют произвести замену отработавшего нормативный срок оборудования без дополнительных материальных и эксплуатационных затрат. Среди конкурентных преимуществ плотномера АО "ТОМЗЭЛ", помимо его цены, является возможность работы в диапазоне температуры от -45 градусов до +60 по Цельсию, отсутствие потребности в ежедневном техническом обслуживании и устойчивость к механическим воздействиям.

Дрель взрывозащищенная также является уникальной разработкой специалистов завода. Ее конструкция предусматривает возможность смены аккумуляторных батарей во взрывоопасной зоне, возможность работы в различных климатических условиях. Применение в электродрели литий-железо-фосфатного аккумулятора позволяет использовать электродрель при температурах окружающего воздуха до минус 40°C. Такие характеристики нового оборудования обеспечивают высокий уровень промышленной безопасности при проведении плановых и аварийно-восстановительных работ на опасных производственных объектах нефтегазовой сферы.

Справка

АО "ТОМЗЭЛ" (дочернее общество АО "Транснефть - Западная Сибирь") образовано в 1998 году. Основное направление деятельности завода - разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса. В состав завода входят 5 производственных корпусов, общая площадь которых составляет порядка 10 тысяч кв. м. Основные партнеры АО "ТОМЗЭЛ" - дочерние организации системы "Транснефть", а также другие ведущие предприятия России и Евразийского экономического союза.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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