Экс-гендиректор водочного завода в Омске приговорен к 5,5 года колонии

Пять с половиной лет проведет в колонии бывший генеральный директор водочного завода в Омске. Он не заплатил налогов на миллиард рублей.

В СК корреспонденту РГ рассказали, что собранные им доказательства признаны судом достаточными для приговора бывшему генеральному директору ООО "Ликеро-водочный завод "ОША". Всего в суд следователи привезли 255 томов уголовного дела.

Директор в 2014-2016 годах не платил налоги, "сокрыв выручку предприятия от реализации неучтенной алкогольной продукции - около 53 миллионов литров, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сумме налогов, подлежащих уплате". Всего следствие насчитало долг больше чем на миллиард рублей.

На следствии и в суде гендиректор вину не признал. Но следователи нашли всех покупателей неучтенной продукции, даже в других регионах. На имущество предприятия - объекты недвижимости, оборудование в общей сумме 1,2 миллиарда рублей наложен арест.