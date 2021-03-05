Глава Минздрава РФ в Новосибирске оценил разработки для кардиохирургии

Экспериментальные лаборатории и инновационное оборудование показали министру здравоохранения России Михаилу Мурашко в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) имени академика Мешалкина.

В крупнейшем за Уралом медицинском центре не только оказывают помощь пациентам в самых сложных случаях, но и ведут научные исследования. Михаил Мурашко подчеркнул, что при этом очень важно довести разработку до практической реализации, до регистрации продукта. Государство намерено усилить господдержку тех организаций, где занимаются созданием прорывных технологий, - именно с этим и связан визит министра в Новосибирск.

В частности, министра заинтересовали передовые разработки новосибирского центра в протезировании клапанов сердца. Здесь уже делают операции с применением протеза аортального клапана сердца нового типа, который совмещает в себе достоинства каркасных и бескаркасных биопротезов. А сейчас ученые ведут разработку первого в мире транскатетерного протеза митрального клапана сердца, для установки которого не нужна будет полостная операция. Достаточного небольшого прокола, и по крупным сосудам устройство будет доставлено к сердцу.

Совместно с коллегами из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН ученые центра имени Мешалкина разработали и начали применять особое покрытие для внутрисосудистых стентов. Нетканый материал из волокон с лекарственным средством позволяет гораздо эффективнее аналогов стабилизировать кровоток после проведения вмешательства.

Фото: Пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина

В операционных Михаил Мурашко особое внимание обратил на возможности новосибирских специалистов по интервенционному лечению тяжелой аритмии с использованием единственной в России роботизированной навигационной системы Stereotaxis Niobe.

- Робот с помощью электродов картирует сердце, выстраивает его внутреннюю поверхность, находит очаг патологии, и лечение проходит под строжайшим наблюдением врачей. Пациент избавляется, например, от жизнеугрожающей желудочковой аритмии. Работает такая установка на территории России только у нас, выполнено около тысячи операций, и за все время, на моей памяти, не было ни одного осложнения, - рассказал директор НМИЦ им. Мешалкина Александр Чернявский.

По словам руководителя центра, подобные операции можно делать и под рентгеном, но они проводятся в течение пяти-шести часов. В это время серьезную дозу облучения получает не только пациент, но и медперсонал. Установка нового поколения, которая используется в центре им. Мешалкина, позволяет выстраивать 3D-реконструкцию сердца, минимизируя рентгеновское облучение.

Однако для работы на таком оборудовании нужна особая квалификация - отчасти этим и объясняется, что подобная установка не используется больше ни в одной клинике страны. Новосибирские специалисты проходили обучение в Бостоне на протяжении нескольких месяцев. И на первых порах операции все же занимали около 12 часов. Теперь же, благодаря наработанному опыту, вмешательство длится всего полтора часа.