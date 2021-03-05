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05.03.2021 15:31
Рубрика: Власть

Мишустин: Нужно восстановить связь университетов с производствами

Текст: Владимир Кузьмин (Новосибирск)
В России много замечательных научных разработок и талантливых людей, которые создают уникальные технологии, но проблемы возникают на стадии их внедрения в обычное производство, констатировал премьер-министр Михаил Мишустин, посещая в Новосибирске Институт ядерной физики.

- Очень важно соединить наши университеты, нашу науку непосредственно с промышленностью, с теми, кто будет производить и соответствующие результаты научных исследований внедрять во все элементы нашей жизни, - сказал он.

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Правительство также активно работает над восстановлением производственных цепочек от научных институтов до производства, заверил Мишустин на встрече с женщинами-учеными. "Когда потеряна цепочка отраслевых реализаций, которые дает ваш институт, не ваш институт, не важно, научное учреждение, которое работает, - это очень грустно, потому что потом сложно защищаться и объяснять, почему нужны средства дополнительные, для того чтобы приобрести быстро реагенты, оборудование со стороны и прочее", - заявил глава кабмина.

- Соответствующая, если хотите, декомпозиция того, что зарабатывают те, кто продукцию свою реализует тем, кто придумал, как это сделать, она необходима. Подходы такие есть, мы над этим работаем, - отметил Михаил Мишустин.

В регионах Власть Работа власти Общество Наука Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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