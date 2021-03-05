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05.03.2021 17:02
Рубрика: Власть

На Омском НПЗ модернизировали процессы отгрузки топлива

Текст: Наталья Граф (Омск)
Крупное предприятие в Омске модернизировало систему управления отгрузкой топлива с причалов.
Фото: Сергей Царев Фото: Сергей Царев
Фото: Сергей Царев

В период речной навигации в порты Обь-Иртышского бассейна и Заполярья с Омского НПЗ ежегодно направляется порядка 300 тысяч тонн дизельного топлива, бензина и авиатоплива. Уникальная для отрасли система позволит обеспечить максимальную точность при отгрузке нефтепродуктов. При этом человеческий фактор будет сведен к минимуму.

В систему управления в процессе модернизации интегрировали ряд новых функций контроля. Она принимает и обрабатывает задание, подбирает резервуар с нужным количеством продукта, проверяет наличие паспорта качества на партию топлива и приступает к его отгрузке.

На причалах завода также начал работу в тестовом режиме новый сервис "Мобильный обходчик". Он позволяет централизовано координировать и контролировать действия операторов при обходе объекта.

- Инновационные системы контроля и управления за последние годы стали неотъемлемой частью нефтеперерабатывающего производства, - отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский. - Программа развития основана на внедрении технологий мирового уровня. Автоматизация процессов энергообеспечения, отгрузки нефтепродуктов, контроля качества и управления производственными объектами уже сейчас дает реальные результаты и опыт, доступный другим предприятиям отрасли.

Справка

Омский нефтеперерабатывающий завод выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов. До 70 процентов всего ассортимента и объемов нефтепродуктов отгружается железнодорожным транспортом, еще около четверти - трубопроводным, часть сжиженных углеводородных газов, битумных и смазочных материалов подлежат транспортировке автотранспортом. Географическое расположение предприятия на берегу судоходного Иртыша также определяет наличие речной отгрузки, которая имеет высокое значение для освоения и развития труднодоступных северных территорий.

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