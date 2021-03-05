Новосибирский военный институт войск нацгвардии награжден орденом Жукова

Указом Президента Российской Федерации Новосибирский военный институт войск национальной гвардии имени генерала армии И.К. Яковлева награжден орденом Жукова. Этой награды вуз удостоился за высокие показатели в боевой подготовке, подготовку квалифицированных специалистов, мужество и самоотверженность выпускников, проявленные в ходе выполнения учебно-боевых задач.

Поводом для такого награждения стал и юбилей прославленного института: 2-го марта ему исполнилось полвека. Впрочем, тут совпали и другие даты - 27 марта 2021 года Федеральная служба войск национальной гвардии РФ празднует 210-ю годовщину со дня образования войск правопорядка и 5-летие со дня образования Росгвардии.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал корреспонденту "РГ", что за высокие достижения в деле подготовки офицеров для внутренних войск МВД России распоряжением Правительства от 21 июля 2008 года Новосибирскому военному институту внутренних войск МВД России было присвоено почетное наименование - "имени генерала армии И.К. Яковлева". Этот генерал командовал внутренними войсками 18 лет и пользовался большим уважением в войсках. Такой чести военный институт удостоился не случайно - именно Иван Кириллович Яковлев является его отцом-основателем. 29 ноября 2008 года военному институту одному из первых было вручено Боевое Знамя нового образца.

Напомним, Новосибирский военный институт войск национальной гвардии РФ готовит офицерские кадры не только для Росгвардии, но и для других силовых структур. С 2006 года здесь существует адъюнктура с очной и заочной формами обучения, в которой учатся офицеры по специальностям "Общая педагогика, история педагогики и образования", "Теория и методика профессионального образования" и "Общая психология, психология личности, история психологии".

Фото: Пресс-служба Росгвардии

А в 2011 году в стенах вуза был образован единственный в войсках разведывательный факультет. Сегодня это факультет сил специального назначения. Выпускники служат во всех округах войск национальной гвардии, охраняют мирную жизнь в самых разных регионах нашей страны, стоят на передовой борьбы с терроризмом.

Со дня основания института учебное заведение подготовило для войск 11 тысяч офицеров, из них 147 человек получили золотые медали, а около двух тысяч - дипломы с отличием. 57 выпускников стали генералами.

Из стен вуза вышло пять Героев Российской Федерации - генерал-майор Геннадий Дмитриевич Фоменко, старший лейтенант Игорь Владимирович Гуров, старший лейтенант Михаил Юрьевич Немыткин, капитан Виталий Витальевич Цымановский, капитан Иван Юрьевич Шелохвостов. Четверо из них удостоены этого высокого звания посмертно.

В кинозале исторического парка 4-го марта состоялась торжественная церемония гашения почтовой карточки с литерой "В", посвященной 50-летию Новосибирскому военному институту имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Помимо почтовых карточек к юбилею института, был выпущен уникальный художественный штемпель. Этот штемпель действует только один день, далее он отправится на хранение в музей связи в Санкт-Петербург. В торжественной обстановке право поставить первый оттиск специального почтового штемпеля будет предоставлено почетным участникам церемонии.

Валерий Грибакин сообщил, что 5 марта директор Федеральной службы войск национальной гвардии России - главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов посетил Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева.

И, конечно же, именно Виктор Золотов торжественно вручил высокую государственную награду - орден Жукова - единственному военному вузу войск правопорядка России за Уралом и прикрепил ее к Боевому знамени Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии России.

Главком напомнил, что яркими примерами для молодого поколения курсантов могут служить достижения присутствующих в зале выпускников и особо поприветствовал директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Петровича Калашникова, окончившего вуз в 1985 году.

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Однако, по словам Виктора Золотова, современные реалии объективно диктуют необходимость дальнейшего совершенствования ведомственного образования. Приоритетами здесь выступают совершенствование и интенсификация образовательного процесса, внедрение современных информационных технологий и средств обучения, наращивание потенциала ведомственной науки.

Директор Росгвардии заверил, что не останутся без внимания вопросы развития инфраструктуры института, строительства и реконструкции новых учебных и социальных объектов военного городка.

Отдельно Виктор Золотов остановился на обеспечении социальных гарантий личного состава, чему в последнее время уделяется повышенное внимание. При решении этих проблем главком рассчитывает на сохранение конструктивного взаимодействия с региональными властями, оказывающими помощь и поддержку в реализации этих инициатив. И, безусловно, в достижении намеченных целей, по мнению Виктора Золотова, особая роль принадлежит ветеранам, которым директор Росгвардии выразил признательность за их вклад в обучение и воспитание курсантов.

Были вручены ведомственные награды 12-ти сотрудникам. Так получилось, что визит Виктора Золотова в Новосибирск пришелся в преддверии Международного женского дня. Поэтому в Доме ученых Сибирского отделения Российской академии наук прошла встреча с военнослужащими и сотрудницами Росгвардии Сибирского округа войск национальной гвардии. Глава ведомства торжественно вручил награды 15 женщинам-военнослужащим и сотрудницам.

Виктор Золотов напомнил, что в Росгвардии, помимо сугубо мирных профессий, женщины успешно проходят службу в спецназе и авиации, участвуют в охране правопорядка и важных государственных объектов.

Среди награжденных медалью "За заслуги в укреплении правопорядка" - майор полиции Наталья Петровна Кузнецова, начальник отделения отдела контроля за частной охранной деятельностью центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Новосибирской области.

Наталья Петровна служит в подразделении лицензионно-разрешительной работы более 14-ти лет. В ее обязанности входит оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам по линии контроля за оборотом оружия и частной охранной деятельности. Наталья замужем. Муж, Юрий Алексеевич - подполковник милиции в отставке. Проходил службу в должности начальника отдела участковых уполномоченных милиции в ОВД Советского района Новосибирска. Награжден медалью МВД России "За доблесть в службе". Дочь Екатерина работает в Федеральной службе судебных приставов Новосибирской области. Своим главным увлечением Наталья Петровна считает любимую работу и дачу.

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Медалью "За боевое содружество" награждена майор медицинской службы Фирстова Виктория Таймасовна, начальник кабинета физиотерапии и лечебной физкультуры, старший врач-физиотерапевт военного госпиталя.

Занимается реабилитацией сотрудников и военнослужащих. Муж также работает военным медиком. Сын - архитектор в строительной компании. Виктория увлекается музыкой, закончила музыкальную школу по классу фортепьяно.

Среди награжденных медалью "За боевое содружество" - прапорщик Немчинова Татьяна Викторовна, фельдшер медицинской части военного госпиталя Росгвардии. Занимается реабилитацией сотрудников и военнослужащих.