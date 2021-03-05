Экономика
05.03.2021 15:00
Текст: Юлия Васильева

Российско-белорусское предприятие модернизирует новосибирские трамваи

В Новосибирске обновят пять трамваев для левобережья. Совместное российско-белорусское предприятие ООО "БКМ Сибирь" уже приступает к их модернизации. Трамваи передадут МКП "Горэлектротранспорт" до 31 декабря 2021 года, сообщается на сайте мэрии Новосибирска.
Фото: novo-sibirsk.ru Фото: novo-sibirsk.ru
novo-sibirsk.ru

Сейчас в Новосибирске 11 трамвайных маршрутов их обслуживают 159 единиц подвижного состава. Капитально-восстановительный ремонт с заменой кузова ждет модели 1988-1991 годов выпуска. Контракт на выполнение работ был заключен в феврале 2021 года. Его сумма составила 98,45 млн рублей.

Фото: Гульназ Данилова
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По оценке МКП "Горэлектротранспорт", модернизация трамваев не только даст возможность продлить срок службы вагонов, но и повысит их привлекательность для пассажиров за счет улучшения комфортабельности вагона.

На обновленных вагонах предусматривается увеличение отопительных приборов в салоне - до шести штук. Для обеспечения доступности маломобильных пассажиров вагоны будут установлены пандусы. Появится люминесцентное освещение и новые удобные сидения. Кроме того, в целях безопасности каждый трамвай будет оборудован системой видеонаблюдения.

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