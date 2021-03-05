Новости

США случайно раскрыли параметры стратегического бомбардировщика B-21 10:51
Пианист Денис Мацуев выступит в Ташкенте 10:49
Новую броню для боевых машин создают в России 10:45
СК завершил расследование дела экс-замглавы администрации Майкопа 10:44
Рособрнадзор не исключил отмену обязательного ЕГЭ 10:36
В Киргизии ликвидировали финансовую полицию из-за бесполезности 10:27
Умер отец самого результативного игрока в истории НХЛ Уэйна Гретцки 10:00
На Южном Урале продлили самоизоляцию для пожилых 09:57
В Пскове в некрополе на месте бывшей ТЭЦ нашли древнее кресало 09:55
Ян и Стерлинг провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC 09:47
Мэрия Кызыла запретила торговлю алкоголем 8 марта 09:47
В подмосковной Балашихе обнаружена нарколаборатория 09:38
Сенатор назвал бессмысленным строительство новых городов в Арктике 09:35
Контрольная по выбору в 9-х классах пройдет по модели ОГЭ 09:23
Кардиолог дал советы, как пережить "барическую пилу" 09:14
Главархив открыл доступ к документам об утраченных храмах и монастырях 09:12
Получить госаккредитацию вузу помогут студенты 09:10
Назван способ накопить на безбедную старость 08:58
ВОЗ отказалась от публикации доклада по итогам поездки в Китай 08:55
В Кургане открыли центр офтальмологии и микрохирургии глаза 08:45
Мэр Кемерова рассказал о том, как сломал в гараже пять ребер 08:43
Сергунина: Столичному детскому технопарку "Альтаир" присвоен статус федеральной инновационной площадки 08:39
На будущей трассе М-12 начали проектирование обхода Балашихи и Ногинска 08:31
Российские ученые открыли новую элементарную частицу 08:30
ВПР в школах полностью "переедут" на компьютеры 08:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
05.03.2021 09:35
Рубрика: Экономика

Сенатор назвал бессмысленным строительство новых городов в Арктике

Текст: Галина Мисливская

Строить новые города в Арктике с полноценной инфраструктурой бессмысленно, более рационально использовать вахтовый метод. Такую позицию выразил член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин в кулуарах международной конференции "Арктика-2021".

Фото: Виктор Васенин/ РГ
Слипенчук: Почти 90 процентов экспорта России дают Арктика и Север

"Мое глубокое убеждение, что (строить - прим. ред.) новые города в Арктике просто преступно", - сказал сенатор РИА Новости, имея в виду тяжелые климатические условия, в которых люди вынуждены жить целыми семьями.

По его словам, для одного работающего в Заполярье нужны шестеро, чтобы он мог там жить. "Это семья, дальше идут сады, школы, снежный ком", - пояснил Важенин.

Более рационально развивать вахтовый метод, который уже "апробировал себя для Ямбургского месторождения, для Заполярного месторождения, для Сабетты", считает он.

Что же касается старых городов, то вкладывать средства в их развитие не стоит, важнее дать возможность пенсионерам уехать из этих сложных условий для жизни в другие районы страны. "На мой взгляд, это измеримые показатели, которые нужны для содержания пенсионеров на севере или их переезде", - добавил Важенин.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ \ РИА Новости
Обнародован проект универсального транспортно-госпитального судна

С ним согласна ведущий научный сотрудник МГУ, кандидат географических наук Надежда Замятина. Она отметила, что освоение Арктики в основном связано с добычей сырья, а срок службы у месторождений ограничен. "Если сейчас мы будем строить города, то мы нашим потомкам лет через 20 подложим очень большую свинью, потому что они будут решать те проблемы, которые сейчас решают в Воркуте и Норильске. Сжатие городского пространства, переселение людей - это очень дорого и практически невозможно", - сказала эксперт агентству.

Замятина добавила, что развитие авиации позволяет использовать вахтовый метод гораздо шире, чем в тридцатые годы, когда строился Норильск.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Власть Позиция Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СФО Красноярский край СЗФО Республика Коми СЗФО Мурманская область УрФО ЯНАО Арктика: битва за ресурсы

Главное сегодня

Антонов назвал неприемлемыми претензии США по правам человека в РФ
Пушков оценил опасность для Германии при отказе от "Северного потока-2"
Китай будет повышать пенсионный возраст
У американской вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект
В Раде призвали украинцев готовиться к голоду из-за COVID-19
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир