Сенатор назвал бессмысленным строительство новых городов в Арктике

Строить новые города в Арктике с полноценной инфраструктурой бессмысленно, более рационально использовать вахтовый метод. Такую позицию выразил член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин в кулуарах международной конференции "Арктика-2021".

"Мое глубокое убеждение, что (строить - прим. ред.) новые города в Арктике просто преступно", - сказал сенатор РИА Новости, имея в виду тяжелые климатические условия, в которых люди вынуждены жить целыми семьями.

По его словам, для одного работающего в Заполярье нужны шестеро, чтобы он мог там жить. "Это семья, дальше идут сады, школы, снежный ком", - пояснил Важенин.

Более рационально развивать вахтовый метод, который уже "апробировал себя для Ямбургского месторождения, для Заполярного месторождения, для Сабетты", считает он.

Что же касается старых городов, то вкладывать средства в их развитие не стоит, важнее дать возможность пенсионерам уехать из этих сложных условий для жизни в другие районы страны. "На мой взгляд, это измеримые показатели, которые нужны для содержания пенсионеров на севере или их переезде", - добавил Важенин.

С ним согласна ведущий научный сотрудник МГУ, кандидат географических наук Надежда Замятина. Она отметила, что освоение Арктики в основном связано с добычей сырья, а срок службы у месторождений ограничен. "Если сейчас мы будем строить города, то мы нашим потомкам лет через 20 подложим очень большую свинью, потому что они будут решать те проблемы, которые сейчас решают в Воркуте и Норильске. Сжатие городского пространства, переселение людей - это очень дорого и практически невозможно", - сказала эксперт агентству.

Замятина добавила, что развитие авиации позволяет использовать вахтовый метод гораздо шире, чем в тридцатые годы, когда строился Норильск.