В Красноярске число отравившихся школьников возросло до 131

На заседании оперативного штаба администрация города Красноярска заявила, что количество обратившихся за помощью из-за отравления школьников увеличилось до 131 человека.

- Корень проблемы - это сокрытие информации директором школы 144, - высказался в своем Telegram-канале первый заместитель Министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. - Наталья Алексеевна Алексеева ровно неделю назад на таком же оперативном штабе информировала нас, что существующие проблемы с подрядчиком устранены, подрядчик молодец и никаких проблем не существует. Хотя на этот момент у нее уже были первые сигналы об отравлении детей. Через сутки уже было 24 ребенка, обратившихся в медицинские учреждения.

Как выяснилось, отравившиеся в столовой школьники массово поступали в больницы, а региональное Министерство образования было не в курсе произошедшего.

По мнению Глушко, в Красноярском крае произошла рассинхронизация действий органов исполнительной власти и всех ответственных лиц. Инцидент с массовым отравлением детей в Сибири является отражением общих проблем в организации обеспечения безопасности при организации питания школьников.

В первую очередь, не определена ответственность всех участников этого процесса - директоров школ, исполнителей услуг, учредителей, органов управления, контроля и надзора. Не выделяются целевые бюджетные средства для экспертизы поступающих пищевых продуктов и готовых блюд. Не внедрены программы производственного контроля, призванные не допустить на пищеблоки поступление некачественной пищевой продукции.

- 10 марта будет проведено Заседание Правительства Красноярского края по данной ситуации, - сообщает Дмитрий Глушко.

Напомним, несколько десятков красноярских учеников пострадали в результате отравления салатами из школьных столовых. Возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных норм и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Деятельность поставщика и производителя овощей временно приостановлена.