В Сибири суд запретил водить заключенных колонии с руками за спиной

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрел административный иск, которым руководство колонии №8 фактически пыталось добиться разрешения водить заключенных с руками за спиной. Как сообщили в пресс-службе суда, в удовлетворении иска было отказано.

Правила передвижения осужденных на территории колонии регламентируются приказом ее начальника. Среди прочего, в документе было указано, что заключенные, проходя по территории колонии, должны держать руки за спиной, что объяснялось профилактикой передачи им запрещенных предметов.

Однако прокурор Новосибирской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях опротестовал эту норму. Он ссылался на приказ федерального минюста, в котором указано, что руки за спиной при передвижении за пределами камер должны держать осужденные к пожизненному сроку, заключенные, содержащиеся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и в одиночных камерах.

Прокурорский протест был обоснован тем, что колония №8 относится к числу исправительных учреждений строгого, а не особого режима, поэтому подобные нормы там действовать не должны. Руководство колонии протест оспорило, однако суд оставил этот иск без удовлетворения, признав претензии прокуратуры законными. А вот приказ начальника колонии должен быть приведен в соответствие с законодательством.