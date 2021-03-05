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05.03.2021 11:16
Рубрика: Происшествия

На жителя Бердска завели дело за избиение 81-летней пенсионерки

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганском нападении жителя Бердска Новосибирской области на 81-летнюю женщину с костылями. В скором времени в суд поступит ходатайство об аресте сибиряка, сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

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Факт необъяснимого нападения на пенсионерку 3 марта запечатлели камеры наблюдения, расположенные над магазином в микрорайоне "Северный". На кадрах видно, как нетрезвый мужчина подходит сзади к стоящей на тротуаре пожилой женщине и пинает ее. Затем нападавший хватает жертву за одежду и роняет на землю, при этом сам не удерживается на ногах. Поднявшись, снова пинает старушку.

Пользователи, опубликовавшие ролик в соцсетях, отметили, что пенсионерка хорошо знакома всем жильцам дома, и добавили, что совершенно неясно, с какой целью кто-то мог причинить ей вред. Женщина не так давно перенесла инсульт, после чего стала медленно передвигаться, и не могла защититься от нападавшего.

После обнародования видео следователи начали проверку. По словам соседей подозреваемого, он долгое время не открывал дверь полиции. Сейчас мужчина задержан, по уголовной статье о хулиганстве с применением насилия к человеку. Бердчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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