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05.03.2021 08:42
Рубрика: Происшествия

Жительница Минусинска "заминировала" МФЦ из-за длинной очереди

Текст: Алексей Бондарев

В Минусинске полиция задержала 46-летнюю жительницу города, сообщившую о том, что в одном из городских учреждений заложена бомба. Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, информация была ложной.

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Женщина таким способом пыталась избавиться от длинной очереди посетителей. Ее вычислили довольно быстро, поскольку звонила она со своего сотового телефона.

Оперативники обследовали объект - это был местный МФЦ, но бомб не нашли. Теперь горожанке грозит до пяти лет лишение свободы по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Атака телефонных террористов на Россию

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