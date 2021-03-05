Жительница Минусинска "заминировала" МФЦ из-за длинной очереди

В Минусинске полиция задержала 46-летнюю жительницу города, сообщившую о том, что в одном из городских учреждений заложена бомба. Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, информация была ложной.

Женщина таким способом пыталась избавиться от длинной очереди посетителей. Ее вычислили довольно быстро, поскольку звонила она со своего сотового телефона.

Оперативники обследовали объект - это был местный МФЦ, но бомб не нашли. Теперь горожанке грозит до пяти лет лишение свободы по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".