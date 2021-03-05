Беломорские петроглифы станут новым центром туризма в Карелии

Перевести 88 гектаров земли в статус особо охраняемой природной территории решило правительство России для охраны уникального памятника древнего мира - Беломорских петроглифов в Карелии. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

Беломорские петроглифы - памятник археологии государственного значения. Возраст наскальных рисунков оценивается в 4,5-5,5 тысячи лет. Они расположена на берегах и островах в нижнем течении реки Выг рядом с городом Беломорск.

"Археологический комплекс "Беломорские петроглифы" может стать современным туристско-рекреационным кластером в Карелии", - заявила Виктория Абрамченко в ходе рабочей встречи с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Деньги на проведение работ по обустройству туристического кластера вокруг петроглифов будут взяты из тех 5 млрд рублей, которые правительство выделило на реализацию программы социально-экономического развития Карелии на 2020-2024 годы, добавили в аппарате вице-премьера.

"В ходе создания туркомплекса "Беломорские петроглифы" планируется проложить дорожки, создать крытые павильоны для сохранения уникальных наскальных изображений, которые на сегодня никак не защищены, - добавили в аппарате. - В 2020 году Карелия представила древнюю наскальную живопись - беломорские и онежские петроглифы - на рассмотрение для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО".

Наскальные изображения на территории археологического комплекса "Беломорские петроглифы". Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

Помимо Беломорских петроглифов, рисунки, оставленные древними людьми, были обнаружены на побережье Онежского озера в Карелии и на островах Канозера в Мурманской области.