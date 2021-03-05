Россия и Беларусь создадут три центра совместной подготовки военных

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава военного ведомства Беларуси Виктор Хренин договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.

Как сообщили в Минобороны РФ, создаваемые учебно-боевые центры будут дислоцированы Нижегородской области Российской Федерации, Калининградской области Российской Федерации и Гродненской области Республики Беларусь.

Также одним из главных вопросов​ для обсуждения Шойгу​ назвал деятельность по совместной​ системе противовоздушной обороны​ России​ и​ Беларуси. ​Кроме того, главы военных ведомств обсудили совместные мероприятия, которые предстоит провести в 2021 году.

В частности, крупнейшим совместным учением станет "Запад-2021". Также запланированы мероприятия в рамках​ ШОС,​ СНГ​ и ОДКБ.

Шойгу​ пригласил белорусских коллег на Международную конференцию по безопасности, которая пройдет в этом году.