Россия и Беларусь создадут три центра совместной подготовки военных

Как сообщили в Минобороны РФ, создаваемые учебно-боевые центры будут дислоцированы Нижегородской области Российской Федерации, Калининградской области Российской Федерации и Гродненской области Республики Беларусь.
Также одним из главных вопросов для обсуждения Шойгу назвал деятельность по совместной системе противовоздушной обороны России и Беларуси. Кроме того, главы военных ведомств обсудили совместные мероприятия, которые предстоит провести в 2021 году.
В частности, крупнейшим совместным учением станет "Запад-2021". Также запланированы мероприятия в рамках ШОС, СНГ и ОДКБ.
Шойгу пригласил белорусских коллег на Международную конференцию по безопасности, которая пройдет в этом году.