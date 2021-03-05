СК раскрыл подробности избиения 98-летней блокадницы в Петербурге

Следственный комитет по Петербургу начал расследовать избиение пожилой горожанки. На нее напала сиделка, пенсионерка была жестоко избита.

Как сообщает СК по Петербургу, пострадавшей 98 лет. Она пережила блокаду, сейчас пенсионерке требуется особый уход.

В конце февраля пожилая женщина наняла сиделку. На следующий день 49-летняя работница пришла к пенсионерке в состоянии алкогольного опьянения, начала оскорблять блокадницу, избивать, угрожать убийством. Когда пенсионерка хотела позвонить близким, сиделка отобрала у нее телефон.

Помогли соседи. Они услышали крики из квартиры и вызвали полицию.

Пенсионерку госпитализировали, она и сейчас находится в больнице. На сиделку возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.