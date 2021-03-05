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05.03.2021 11:04
Рубрика: Общество

В Петербурге научились кодировать пароли с помощью теории хаоса

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Уникальный способ шифрования данных разработали ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" и греческого Университета имени Аристотеля в Салониках. В основе идеи - использование теории хаоса.

Фото: LAURENT GILLIERON/EPA
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Как сообщают в СПбГЭТУ "ЛЭТИ", исследователи предложили новый алгоритм построения хэш-фунций. Она используется для сжатия данных, например, паролей. На выходе получается не набор символов, а битовая комбинация. Даже если эта комбинация будет украдена, то злоумышленник не сможет ее расшифровать.

Битовые комбинации активно применяются в системах защиты информации. Главная задача, которая стоит перед специалистами - создать такую хэш-функцию, которую злоумышленники не смогли бы расшифровать. Здесь им в помощь приходит теория хаоса, которая позволяет создавать комбинации, не поддающиеся привычным алгоритмам.

Разработка петербургских и греческих ученых усложняет создание паролей, используя дискретные отображения с управляемой симметрией. Она мало влияет на хаотичность системы, но у специалистов появляется дополнительный ключ для генерации защищенных данных.

Алгоритм, созданный научной группой, прошел несколько проверок. В частности, выяснялось, можно ли использовать для взлома одинаковые битовые последовательности. Оказалось, что если сообщение имеет длину не менее 128 бит, то вероятность совпадения, а, значит, взлома, стремится к минимуму. Результаты исследования опубликованы в журнале Chaos, Solitons & Fractals.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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