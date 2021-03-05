В Петербурге повреждение газона оценили почти в шесть миллионов

Природоохранный прокурор Санкт-Петербурга обратился в суд с иском к ООО "ПетроСтройРитм", в котором просил взыскать в доход города в счет возмещения ущерба окружающей среде более 5,8 миллиона рублей. Указанной организацией был уничтожен газон на площади более 7200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Инцидент произошел на территории безымянного парка, расположенного в Московском районе (зеленая зона между тремя улицами: Софийской, Дмитрова и Бухарестской). Компания укладывала здесь кабельные линии для электроснабжения, при этом уничтожив зеленые насаждения.

Районный суд в удовлетворении иска прокурора отказал, после чего была подана апелляция. Апелляционный суд признал требования прокурора обоснованными и подлежащими полному удовлетворению. Теперь исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга.