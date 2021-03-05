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05.03.2021 09:55
Рубрика: Общество

В Пскове в некрополе на месте бывшей ТЭЦ нашли древнее кресало

Текст: Вера Черенева (Псковская область)
Фото: Археологический центр Псковской области Фото: Археологический центр Псковской области
Фото: Археологический центр Псковской области

Псковские археологи во время раскопок на территории бывшей ТЭЦ обнаружили некрополь IX-Х веков, где найдено старинное кресало. Об этом сообщает Археологический центр Псковской области.

Фото: YouTube
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Кресало - это приспособление для получения искры. Оно используется вместе с огнивом и трутом.

Артефакт обнаружен в погребении. В дохристианский период славянские племена часто клали в захоронения предметы, которые, как считали люди, могут существенно облегчить жизнь человеку в следующей жизни.

Также в захоронении найдены остатки одежды. Это очень ценная находка, поскольку ткани обычно сохраняются очень плохо.

Сейчас все артефакты изучают исследователи, они устанавливают технологию и место изготовления вещей, что позволит пролить свет на материальное положение захороненных в некрополе людей, а также торговые связи региона в прошлом.

Бывшая ТЭЦ, на территории которой велись раскопки, расположена в самом центре Пскова. В перспективе там появится новый жилой комплекс, но прежде чем строители начнут возводить на территории новые здания, на участке вначале должны быть проведены археологические работы. За несколько сезонов археологи обнаружили здесь порядка четырех тысяч артефактов разных эпох.

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