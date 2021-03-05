В Выборгском замке нашли старинные аптекарские флаконы

В Выборге при реставрации замка на чердаке были обнаружены два аптекарских флакона, которые датируются концом XIX- началом XX веков.

На бутыльках имеются следы лекарственных препаратов, которые там содержались, сообщает пресс-служба Выборгского объединенного музея-заповедника. Один флакон имеет объем 75 миллилитров, второй - 300. Оба сосуда на дне имеют специальные мерные клейма. У одного из флаконов сохранилась пробка.

Выборгский замок в позапрошлом и прошлом веке неоднократно менял свое назначение, поэтому специалистам сложно сказать, какому ведомству принадлежали флаконы. Так, до середины 1880-х годов в здании была Выборгская губернаторская тюрьма. Сюда заключали арестантов на пересылке, бродяг, должников. Камеры в этот период располагались в том числе и на чердаке.

С 1893 году в Выборгском замке стала располагаться Искровая станция, здесь начало осуществляться радиовещание, а после революции здесь же появился телеграфный пункт и стали жить офицеры.