В Заполярье установят памятный знак кинорежиссеру Александру Роу

В городе Оленегорске Мурманской области установят памятный знак известному советскому кинорежиссеру Александру Роу, со дня рождения которого в 2021 году исполняется 115 лет. Об этом сообщил в соцсетях глава Оленегорска Олег Самарский.

Александр Роу - режиссер-постановщик цветного музыкального фильма-сказки "Морозко", поставленного на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в 1964 году по мотивам одноименной русской народной сказки. Премьера фильма в СССР состоялась 24 марта 1965 года.

- Памятная табличка будет размещена на фасаде Дворца культуры. Именно здесь в 1964 году состоялся первый в стране показ фильма, - отметил Олег Самарский. - Необходимо увековечить память о талантливом кинематографисте и значимом событии, о котором должны знать жители и гости нашего города.

Фильм "Морозко" стал самой известной работой Александра Роу. Киносказка была дублирована на несколько языков и попала в прокат Великобритании, ГДР, США, Мексики, Финляндии и других стран. До сих пор фильм остается одной из главных новогодних картин России и Чехии. По словам Стивена Спилберга, "Морозко" стал предтечей многих киношедевров Голливуда. Сыгравший роль Морозко актер Александр Хвыля после выхода фильма стал главным Дедом Морозом СССР и участвовал в этом качестве в празднованиях Нового года в Кремле.