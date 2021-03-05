Двое жителей Ставрополья осуждены за нападения на Дагестан в 1999 году

В Ростове-на-Дону окружной военный суд вынес приговор в отношении двух жителей Ставропольского края, которые признаны виновными в нападении на российских военнослужащих в Дагестане.

Как сообщает пресс-служба СК, в середине июля 1999 года обвиняемые добровольно вступили в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. С 7 по 24 августа они в составе группировки численностью около не менее тысячи человек совершили вторглись на территорию Ботлихского района Дагестана.

В результате нападения было убито 33 и ранено 34 человека. Военнослужащим РФ и полиции удалось разгромить банду и вытеснить в Чечню, но некоторым боевикам удалось скрыться. По уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск.

В 2020 году двое жителей Ставропольского края были задержаны работниками СК, а в феврале началось рассмотрение уголовного дела по существу. Приговором суда один из бывших боевиков получил наказание в виде 14 лет лишения свободы, а другой - 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.