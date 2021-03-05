Глава Адыгеи доложил вице-премьеру РФ о реализации нацпроекта в республике

В режиме видеоселектора заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин провел заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

На мероприятии присутствовали руководители и представители министерств, федеральных служб и ведомств, главы регионов. От Адыгеи в заседании принял участие глава республики Мурат Кумпилов.

Говоря о реализации на местах нацпроектов и госпрограмм, вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул важность личного контроля глав территорий за освоением бюджетных средств. Особо было указано на обеспечение стопроцентной контрактации по запланированным до конца года мероприятиям.

Кроме того, вице-премьер России акцентировал внимание участников заседания на мероприятиях по Комплексному развитию территорий и по программе "Стимул", нацеленной на ускоренные темпы жилищного строительства, а также сокращение финансовых и временных издержек при строительстве подводящей инфраструктуры.

Отдельно была подчеркнута важность активного участия регионов в Общероссийском голосовании за объекты благоустройства. С 26 по 30 мая оно пройдет на специальном сайте минстроя России. Перед субъектами стоит задача обеспечения информационного сопровождения кампании и прозрачности голосования.

В ходе заседания глава Адыгеи Мурат Кумпилов доложил вице-премьеру России о реализации в республике нацпроекта "Жилье и городская среда". Отмечено, что в прошлом году регион ввел 258 тысяч квадратных метров жилья, в этом планируется около 300 тысяч квадратных метров. На рынке строительства работают 34 застройщика. Выдано 59 разрешений на возведение 150 многоквартирных домов в течение пяти лет. В рамках исполнения Индивидуальной программы социально-экономического развития РА разработана проектно-сметная документация для создания в Майкопе инженерной инфраструктуры к почти 1,8 тысячи земельным участкам, выдаваемым многодетным семьям.

На сегодняшний день Адыгея ведет подготовку для заключения договора по программе "Стимул", разработанной минстроем России. Определены по две территории в Тахтамукайском районе и Майкопе для комплексной застройки. Также было подчеркнуто, что республика досрочно завершает региональную программу переселения граждан из ветхого жилья.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил положительные темпы введения жилья в республике, эффективную реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", а также высокую контрактацию по федеральному проекту "Чистая вода".