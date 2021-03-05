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05.03.2021 14:53
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи посмотрел, как в Гиагинской идет реализация федерального проекта

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В рамках рабочей поездки глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил в станице Гиагинской недавно построенный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Кристалл".
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

В мероприятии приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента в ЮФО по РА Сергей Дрокин, председатель Комитета РА по физической культуре и спорту Мурат Дагужиев, глава администрации Гиагинского района Андрей Таранухин.

Фото: Пресс-служба главы РА
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Спортивный объект площадью свыше 2,2 тысячи квадратных метров возведен по федеральному проекту "Спорт - норма жизни". Общая стоимость строительно-монтажных работ составила свыше 79,7 миллиона рублей. На закупку спортоборудования местная администрация выделила дополнительно 2,7 миллиона рублей.

Глава республики осмотрел новый ФОК, посетил тренировку воспитанников детско-юношеской спортивной школы, которая с прошлого года разместилась в стенах нового спорткомплекса. Кроме того, в спортшколе функционируют секции по футболу, волейболу, легкой атлетике и боксу, которые посещают более 760 юных спортсменов. Здесь предусмотрены залы для игровых видов спорта с трибуной на 200 зрителей, занятий единоборствами и атлетическими видами спорта. Для проведения соревнований также есть электронное табло и соответствующая звуковая аппаратура.

После знакомства с работой нового спорткомплекса глава республики осмотрел в станице Гиагинской отремонтированный в прошлом году стадион, носящий имя Юрия Гагарина, и побывал на тренировке юных футболистов.

Ремонтные работы здесь также производились в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Финансирование проекта осуществлялось из бюджетов всех уровней и составило более 40,8 миллиона рублей.

По проекту для стадиона приобрели современное футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими дорожками, установили трибуну на 350 зрителей. Рядом со стадионом соорудили две спортивные площадки для занятий волейболом и баскетболом.

В беседе с руководством района глава Адыгеи подчеркнул важность активного приобщения жителей муниципального образования к спорту и здоровому образу жизни.

"Благодаря политике руководства страны Адыгея, как и другие регионы, имеет возможность развивать массовый спорт. Мы сегодня возрождаем традиции ГТО, возводим в республике масштабные спортивные объекты: ФОКи, стадионы и спортивные залы. Важно, чтобы они были максимально задействованы в жизни муниципальных образований, приносили пользу населению, становились центрами здоровья, объединяющими людей разных возрастов", - сказал Мурат Кумпилов.

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