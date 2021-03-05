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05.03.2021 17:16

Молодежь Прикаспия предложила создание проектного офиса в Астрахани

Текст: Наталья Коротченко
В Астрахани на заседании круглого стола, посвященного международному молодежному сотрудничеству, как неотъемлемой части взаимодействия прикаспийских государств, предложено создание проектного офиса стран Прикаспия.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

- Его основная цель - помочь наладить активное взаимодействие российской молодёжи и молодёжи стран Каспия. Губернатор Игорь Бабушкин будет поддерживать этот проект, - сообщили в пресс-службе главы региона.

Круглый стол организован с целью укрепления позиций Астраханской области в налаживании межгосударственных связей, создания совместных проектов молодежи разных стран. Участие в событии приняли руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, консулы Ирана, Казахстана и Туркменистана, а также представители молодежных объединений.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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- Залог развития региона - в сотрудничестве между странами Прикаспия. В том числе благодаря этому все проекты между государствами в экономической и культурно-образовательной сферах успешно реализуются, - заявил на заседании Евгений Примаков.

По словам губернатора, Астраханская область занимает в этом вопросе активную позицию.

- Ежегодно в регионе проходит международный форум "СелиАс", медиатренинги для молодых журналистов из стран Прикаспия. Студенты из стран СНГ выбирают своим местом учёбы астраханские вузы, - сказал Игорь Бабушкин.

На заседании круглого стола он отметил, что страны Прикаспия уже давно и тесно взаимодействуют по многим направлениям: от экономики до гуманитарной сферы.

- Мне приятно, что участники нашего круглого стола - инициативные и предприимчивые молодые люди из разных стран. Нам, более взрослому поколению, хочется найти эффективные формы для взаимодействия с вами., - подчеркнул губернатор.

Организаторами круглого стола выступили Ассоциация молодёжных правительств РФ и Центр международных и общественных исследований "Каспий-Евразия" при поддержке регионального правительства.

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