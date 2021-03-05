Ростовская модель Алина Санько представит Россию на "Мисс Вселенная"

Уроженка города Азов Ростовской области Алина Санько, завоевавшая титул "Мисс Россия 2019", выступит в финале международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", который пройдет в США 16 мая.

- Я мечтала попасть на конкурс и очень благодарна за эту возможность, - сообщила Алина своим многочисленным подписчикам в Instagram. - В ближайшие два месяца буду активно готовиться к финалу. Нужно много всего успеть.

Модель сообщила, что надеется, что подготовка увенчается достойным результатом.

- Мы верим в успех нашей победительницы на международном уровне и от всего сердца будем болеть за Алину, - говорится в официальном Instagram-аккаунте конкурса красоты "Мисс Россия".

Алина Санько - первая представительница Азова в конкурсе "Мисс Россия". Но в 2019 году она отказалась от участия в "Мисс Вселенная" в пользу "Мисс мира" из-за близости дат проведения и невозможности оформить на тот момент американскую визу. На "Мисс мира" ростовчанка вошла в топ-12 красавиц.