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05.03.2021 16:18
Рубрика: Общество

Ростовская модель Алина Санько представит Россию на "Мисс Вселенная"

Текст: Наталья Коротченко
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Уроженка города Азов Ростовской области Алина Санько, завоевавшая титул "Мисс Россия 2019", выступит в финале международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", который пройдет в США 16 мая.

Фото: maria_kukanova/instagram.com
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- Я мечтала попасть на конкурс и очень благодарна за эту возможность, - сообщила Алина своим многочисленным подписчикам в Instagram. - В ближайшие два месяца буду активно готовиться к финалу. Нужно много всего успеть.

Модель сообщила, что надеется, что подготовка увенчается достойным результатом.

- Мы верим в успех нашей победительницы на международном уровне и от всего сердца будем болеть за Алину, - говорится в официальном Instagram-аккаунте конкурса красоты "Мисс Россия".

Алина Санько - первая представительница Азова в конкурсе "Мисс Россия". Но в 2019 году она отказалась от участия в "Мисс Вселенная" в пользу "Мисс мира" из-за близости дат проведения и невозможности оформить на тот момент американскую визу. На "Мисс мира" ростовчанка вошла в топ-12 красавиц.

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