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05.03.2021 12:30
Рубрика: Происшествия

Спецназ "Акула" раскрыл подробности ликвидации боевиков в Нальчике

Текст: Владимир Аносов
Спецназ "Акула" управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Краснодарскому краю провел день открытых дверей для ветеранов полиции, ФСБ и Росгвардии. Мероприятие было приурочено к юбилею спецподразделения, которому исполнилось 30 лет. Посетители смогли увидеть оружие и экипировку спецназовцев, а также пообщаться с бойцами отряда.

За 30 лет своего существования спецназ "Акула" превратился в мощное подразделение, имеющее опыт ведения боевых действий и в горах, и в городских условиях. Спецотряд привлекается к проведению операций по ликвидации вооруженных преступников, пресечению незаконного оборота наркотиков и не повиновения в исправительных колониях, сообщили в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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"За 21 год службы в "Акуле" у нас не было ни одной потери, - рассказывает командир отряда Сергей Горбунов. - В этом не только моя заслуга, но и результат взаимовыручки, уверенности в сослуживцах и безупречной дисциплины. Для меня из наград самая дорогая - медаль "За отвагу". Ее я получил после освобождения заложников в Нальчике в 2005 году. Тогда пришлось руководить штурмовой группой. Вооруженное выступление ваххабитов 13-14 октября 2005 года в Нальчике, выразилось главным образом в нападении на силовые структуры (отделения милиции, ФСБ, ФСИН). По замыслу боевиков эти захваты должны были послужить взятию города под свой контроль с последующим его удержанием на протяжении некоторого времени".

По словам Сергея Горбунова, мобильные группы террористов по пять-шесть боевиков, общей численностью около 200 человек, вооруженные различным стрелковым оружием, в том числе РПГ-7 и РПД на автомобилях въехали в Нальчик с двух направлений. На окраинах города произошли первые перестрелки между сотрудниками милиции и нападавшими. Утром начался одновременный штурм восьми отмеченных боевиками целей: аэропорта, военкомата, базирующегося в Нальчике погранотряда, здания УФСБ, ФСИН, полка ППС, здания ОМОНа. Нападению также подверглись три городских ОВД.

"Наш спецназ совместно с республиканским ФСИН провел операцию по уничтожению боевиков, засевших в здании управления службы исполнения наказаний в Нальчике, - продолжает Сергей Горбунов. - Там были уничтожены 12 боевиков. Пришлось штурмовать здание, пробиваясь по этажам под автоматные очереди террористов и при этом стараться не ранить заложников. Понятно, что нападавшая сторона всегда несет больше потерь, чем обороняющаяся. Но мы же спецназовцы, - улыбается командир, - поэтому у нас потерь не было".

По данным правоохранительных органов, нападение на Нальчик являлось реакцией боевиков на начавшуюся накануне операцию по уничтожению группировки исламских радикалов в районе дачного поселка Белая Речка на окраине столицы Кабардино-Балкарии, и имело целью отвлечь силы от этой криминальной группы и дать ей возможность уйти.

Фото: iStock
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На задания спецназовцы отправляются в полном обмундировании. Их арсенал впечатляет - они используют и уже привычные пистолеты и автоматы, и винтовки с десятикратным зумом. Иногда приходится применять и тяжелое вооружение, например, ручной "шестизарядник", стреляющий гранатами, противотанковый РПГ или пулемет.

В составе отряда 72 офицера: 70 камуфлированных "акул", и два синих "дельфина". Последние - единственные девушки отдела. Они признаются, что в коллективе мужчины их уважают и ценят. Девушки и сами готовы за себя постоять. Их физическая подготовка не уступает многим ветеранам спецназа.

Как считают бойцы, важным направлением в их деятельности является военно-патриотическое и гражданское воспитание молодежи, популяризация службы в вооруженных силах и специальных подразделениях силовых ведомств России.

Из-за введенных ограничений в период пандемии, спецназовцы не смогли на 30-летие своего отряда пригласить школьников, однако, пообещали позже провести для учеников не только экскурсию, но даже показать настоящий "штурм" здания со стрельбой.

Кстати

Отдел базового подразделения спецназа "Акула" управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Краснодарскому краю был образован в 1991 году. Принял участие в 14 боевых операциях по предотвращению незаконных вооруженных формирований и охране административных границ северокавказских республик. Всего в подразделении государственных наград удостоены около 100 офицеров кубанского отряда.

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