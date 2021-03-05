В Симферополе квартиросъемщик сбежал от хозяйки с ее бытовой техникой

Полиция задержала в Симферополе по подозрению в краже из арендованной квартиры 38-летнего жителя Керчи. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Владелица жилья рассказала оперативникам, что предоставляла свою картину керчанину в течение полугода. Когда у нее не получилось связаться с арендатором, она решила проверить состояние квартиры и не нашла там телевизора, холодильника, стиральной машины и кондиционера. Как оказалось, квартирант, захватив личные вещи, сбежал. По оценкам женщины, общая стоимость ущерба составила 128 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали злоумышленника на другой съемной квартире в Симферополе. Он чистосердечно признался в краже и рассказал, что похищенную технику сдал в ломбарды, а полученные за это деньги несколько месяцев подряд тратил на себя.

В отношении керчанина, помещенного в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело по признакам кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину (часть 2 статьи 158 УК РФ). Ему грозит максимум пять лет лишения свободы.