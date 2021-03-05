Фото: На Урале выбрали лучших молодых учителей будущего

Завершился уральский полуфинал национального конкурса для будущих педагогов.

На состязание приехали 92 студента со всего УрФО, ставшие лучшими по итогам дистанционного тестирования. Конкурс продолжался три дня. Ребятам нужно было предлагать решения разных ситуаций из учебной практики, предлагать проекты улучшений для конкретных школ (причем, оценивали идеи участников сами директора учебных заведений) и демонстрировать навыки командной работы.

По итогам были выбраны 25 победителей. Среди них - 22-летняя Карина Шкиндер. Девушка учится на третьем курсе Уральского государственного педагогического университета на учителя начальных классов и английского языка.

- У меня в семье все педагоги: прабабушка, бабушка, тетя, сестра, мама, - рассказывала Карина корреспонденту "РГ" в день открытия конкурса. - Я и сама с февраля работаю учителем начальных классов в 40 гимназии в Екатеринбурге, прихожу на работу - и я счастлива там!

На выход в финал девушка не рассчитывала, но успеху рада.

- В первый день я думала: "Зачем я здесь?" - поделилась она. - А сейчас говорю: "Спасибо, что я здесь!"

21-летний Аркадий Дудырев - единственный финалист из Тюменской области. А еще он - один из немногих участников, который учится не в педвузе: молодой человек - студент третьего курса Тюменского государственного медицинского университета, будущий врач. В Тюмени он ведет курсы по анатомии, физиологии и первой помощи для учеников восьмых и десятых профильных химико-биологических классов - помогает ребятам готовиться к поступлению в медвузы. Программу разработал сам: на базе тюменского дворца творчества и спорта "Пионер".

- Я хочу стать анестезиологом-реаниматологом или кардиохирургом и одновременно преподавать в своем вузе, - поделился с "РГ" Аркадий. - На конкурс приехал, чтобы получить опыт коммуникации с другими учителями, научиться командной работе и еще качественнее обучать ребят.

Серия межрегиональных полуфиналов студенческого конкурса стартовала в феврале в Томске. Всего их будет шесть: 25 лучших участников каждого пройдут в финал, который состоится в апреле в городе Сочи. Кроме того, победители окружных этапов получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах "Артек", "Океан", "Орленок", "Смена", а также в образовательном центре "Сириус".

Конкурс "Учитель будущего. Студенты" - один из проектов президентской платформы платформы "Россия - страна возможностей". Он проводится в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".